Helgläsning: Förre ÖB för Natomedlemskap

Sverker Göranson, Patrik Oksanen och Gudrun Persson är några av veckans namn i medieflödet.

Förre ÖB Sverker Göranson (t h) kommer ut för Natomedlemskap, här med efterträdaren Michael Bydén. Foto: Lars Pehrson

Förre ÖB: Natomedlemskap för Sverige

I en intervju i Norra Skåne säger Sveriges förre ÖB Sverker Göranson att ”Ryssland 2.0” innebär att Sverige borde gå med i försvarsalliansen Nato.

Wallström: Ingen upprustning

Patrik Oksanen i Mittmedia är kritisk mot den svenska passiviteten när det gäller motåtgärder i desinformationskriget, som illustreras med ett uttalande av Margot Wallström.

Ryssland: WikiLeaks gratulerar Trump

”Israel Shamir”, svensk medborgare och WikiLeaks ryska ombud, hyllar Trumps seger över ”Sions vise” i Kremls propagandaorgan Komsomolskaja Pravda.

Ryssland har stärkt sin ställning i Syrien militärt, konstaterar Gudrun Persson i UI:s Utrikesmagasinet.

Tyskland: President Steinmeier?

CDU stöder socialdemokraternas främsta kandidat till presidentposten, enligt magasinet Politico.

Bulgarien: Kremlsosse vann valet

Ännu ett land lutar åt Kremls imperiebygge sedan Rumen Radev vunnit presidentvalet i Bulgarien, porträtterad i BBC.

Moldavien: Ännu en seger för Kreml

Inte gick det bättre i presidentvalet i Moldavien som nu också riskerar att dras närmare in i den ”ryska sfären”, enligt analysen i Eurasia Daily Monitor.

Polen: Flygkatastrofen utreds på nytt

Dog den polska statsledningen 2010 i en ren olycka eller fanns andra orsaker? Det ska en ny utredning ta reda på, enligt Intelnews.

Danmark: Putin populär i extremhögern

Historien riskerar att upprepa sig, tror den danske säkerhetsexperten Michael Clemmesen på sin blogg, apropå Putinanhängarna i extremhögern.

Sverige: Sämsta läget i Europa

Ensamma, utanför Nato. Sverige ligger illa till mot Ryssland, konstaterar Fredrik Haage i Smålandsposten.

Det kommer oklara budskap från moderaterna i försvarsfrågan, anser Hans Stigson i Norrköpings Tidningar.

Annika Nordgren Christensen, grön värnpliktsutredare, tar på sin blogg ställning för ökade försvarsutgifter: ”Den senaste tidens händelser visar att den enskilt viktigaste åtgärd som kan vidtas nu är att öka resurserna till Försvarsmakten och att tillskapa resurser för totalförsvarsplanering och övning. Det är nämligen en investering alldeles oavsett hur det går med NATO, EU-samarbetet och Trump i vita huset.”

Trumpland 1: Redan sprickor i muren

En process som har börjat skakigt, hävdar Washington Post om tillsättandet av en ny presidentadministration i USA.

Trumpland 2: Vit makt i Vita huset

Med Steve Bannon som rådgivare har vitheten fått ett ansikte vid sidan av presidentens skära, om man får tro ett porträtt i magasinet Slate.

Bannons förebild är dock inte främst Hitler utan Lenin, enligt ett citat från en tidigare intervju med The Daily Beast: ”Lenin wanted to destroy the state, and that’s my goal too. I want to bring everything crashing down, and destroy all of today’s establishment.”

Citatet

”Det gäller nu att USA förklarar att man står fast vid att annekteringen av Krim är ett brott mot internationell rätt och folkrätt. En hållningslöshet i förhållandet till Ryssland kommer inte gagna stabiliteten i vår del av Europa.”

Peter Hultqvist i Lunchekot (15/11) från försvarsministermöte i Bryssel

Tittartips! I fredags morse direktsändes ett tal på nätet om Natos framtid med generalsekreterare Jens Stoltenberg från German Marshall Fund i Bryssel (start 8:58), där han hävdade att USA behöver Nato.

Lästips! De senaste propagandalögnerna från Kreml listas i EU:s magasin för desinformatsia, Disinformation Review.

Mediekrönikör: Mats Johansson

PS. På Natobloggen skriver LUF:s Christoffer Karlsson och Anders Rehnberg att ett Natomedlemskap nu är ännu angelägnare efter Trumps valseger.