Helena Olsson: Lys upp Stockholm city bättre

Stockholm i alltför blygsamt ljus. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Härom veckan satt jag på bussen över Västerbron och tittade ner mot Stockholms city. Totalt mörker. Vattnet var nattsvart, himmeln mörk och ljuset i stadens fönster mäktade knappt utanför glasrutorna.

Varje år är det lika svårt att vänja sig vid tanken på att bristen på ljus kommer att vara påtaglig de närmaste månaderna för oss som bor granne med polcirkeln. Är det inte märkligt att vi i ett land med så många innovativa invånare, och så många mörka månader varje år, är så usla på att använda ny energieffektiv belysning för att lysa upp våra städer?

Det finns så många skäl till att mer ljus skulle öka trivsel och livskvalité i Stockholm.

Rätt belysning ökar både säkerheten och den upplevda tryggheten. Till exempel genom att orienteringsförmågan kan öka genom belysning av de riktmärken som vi använder under dagen för att hitta i staden.

För Stockholm som har en så vacker stadsmiljö och siluett väger också det estetiska argumentet tungt. Tänk vad en väl avvägd belysning skulle kunna åstadkomma med Stockholms alla vattenspeglar!

Ljuskonst är ett annat utmärkt sätt att skapa upplevelser i stadsmiljön och som samtidigt kan bidra till ökad trygghetskänsla genom att människor kommer ut på gatorna fler timmar på dygnet. På Sturebys tunnelbaneperrong utgörs konstutsmyckningen på stationen av en 5,5 m hög bronsskulptur med belysning. Jag skulle vilja se mer av konstnärligt utsmyckad belysning i stadsrummet, både permanent och tillfälligt. Ett exempel på det senare är Lights in Alingsås där de sedan många år tillbaka bjuder in ett antal ljusdesigners från hela världen får ljussätta varsitt objekt i det offentliga rummet. I oktober varje år kan mängder av besökare ta en mysig promenad för att uppleva ljuset. På många arbetsplatser passar de på att ta en aw eller en middag på någon av stadens restauranger för att sedan gemensamt gå promenaden och titta på installationerna. Många vinster här, ökad trivsel, fler ögon på stan som ökar tryggheten och fler matgäster för krögarna under mörka och kyliga vardagskvällar.

En smart upplyst stad sätter människorna som vistas där i centrum och är både trygg, attraktiv och inbjudande att befinna sig i. Det ökar stadens attraktivitet och skapar bättre livskvalitet för dess invånare hela året runt. LED-belysning har gjort det både billigare och mer miljövänligt att lysa upp fasader och utemiljöer.

Så för alla som bor i Stockholm och som besöker vår vackra huvudstad, är det inte dags att göra Stockholm till nordens Cité de la lumière? Åtminstone under årets mörkaste månader.

HELENA OLSSON är chef för Stadsutveckling och Samhälle på Fastighetsägarna.