Ett terrordåd mot nyårsfirare på en nattklubb i Istanbul har dödat minst 39 personer. Foto: TT NYHETSBYRÅN

En nattklubb är på många sätt en perfekt måltavla för en islamistisk terrorattack. Det är sällan svårt att ta sig in, och därinne ryms en stor mängd potentiella offer på en liten yta med få utgångar. Pumpande musik, allmänt hög bullernivå, flimrande eller närmast obefintlig belysning och trängsel gör att gärningsmannen blir svår att upptäcka eller stoppa. Många gäster är antagligen berusade eller ouppmärksamma av andra anledningar.

Nattlivet är dessutom en del av den ekonomiskt betydelsefulla turistindustrin. Med en enda välriktad attack mot en klubb som frekventeras av utländska gäster kan man förorsaka ett stort avbräck i ett samhälles välstånd.

Nattklubben och dess musik, dans, drinkar och flörtighet representerar vidare det syndfulla och ogudaktiga samhälle som jihadisterna vill störta. Hela västvärlden är som en enda stor nattklubb.

Enbart alkoholen är skäl nog, för vissa islamister.

För drygt ett år sedan mördades 89 personer inne på Bataclan i Paris. För ett halvår sedan sköts 49 gäster ihjäl på gayklubben Pulse i Orlando, Florida.

Attacken mot nyårsfirarna på nattklubben Reina i Istanbul har – i skrivande stund – dödat minst 39 människor och skadat åtminstone 69. Nyårsfirande är för övrigt ett brott mot gud, anser islamisterna.

Turkiet har, på grund av rollen i konflikten i Syrien, angivits som måltavla allt oftare av jihadister. Bara under den senaste månaden har både IS högste ledare och dess nytillträdde talesperson, samt olika till IS kopplade propagandapublikationer, uppviglat till terrordåd mot Turkiet. Även al-Qaida har under december pekat ut Turkiet i propagandan.

Turkiet har en lång historia av terrorism. Men de senaste åren är det IS som har stått bakom de blodigaste terrordåden i landet.

Det finns alltså en rad förklaringar till varför 2017 fick en så nattsvart start (om det nu ligger jihadister bakom dådet på nattklubben, när detta skrivs har ännu ingen grupp tagit på sig skulden). Men den viktigaste anledningen är en annan.

Turkiet drabbas för att möjligheterna att begå storskaliga terrordåd är större där. Jihadisterna vill helst slå till i USA, förstås. I andra hand mot Europas stormakter, som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. I tredje hand mot Ryssland.

Men det är Turkiet som har en porös landgräns mot Syrien, som har en korrupt säkerhetsapparat och som har en icke oansenlig del av befolkningen sympatiskt inställd till islamismen. Det är idealisk infrastruktur för terrorister.

Ingenting talar för att hotet kommer att avta inom överskådlig tid. Tvärtom tyder utvecklingen i Syrien och Irak på att tillbakatryckta jihadister istället kommer att söka sig därifrån. Inte minst Europa riskerar att möta en ökande skara potentiella terrorister.

Det finns några tämligen enkla åtgärder som kan vidtas för att minska terrorismens skadeverkningar. En del handlar om hur den offentliga miljön utformas. Lastbilsattackerna i Nice och Berlin kommer att leda till ökad trafikseparering och fler betonggrisar, precis som dåden på flygplan har lett till ombyggda flygplatser.

Annat handlar om lagstiftning som försvårar för terrorismen. För en knapp månad sedan visade exempelvis en dom i Svea hovrätt att den nya svenska lagen mot terroristresor är tandlös. Hovrätten konstaterade förvisso att den misstänkte var på väg till Syrien för att ansluta sig till al-Qaidas lokala gren, men ansåg inte att detta var skäl nog att anta att han skulle begå terrorbrott.

Så kan det inte fortgå. Jihadisternas möjlighet att operera fritt måste stängas. Deras infrastruktur måste rivas.

Terroristerna letar efter mjuka mål. Vi är minst sagt mjuka.