Brosnan tilldelas priset för "europeiska insatser för internationell film", en utmärkelse som tidigare delats ut till bland andra Stellan Skarsgård.

Pierce Brosnan är under det kommande året aktuell i en rad filmer, bland andra "The king's daughter" och "Över floden in bland träden", efter Ernest Hemingways roman.

Årets EFA-utdelning äger rum i Wroclaw i Polen den 10 december.