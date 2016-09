HBO storsatsar på robotdystopi

Skjutglada cowboys är inte populärkulturens mest futuristiska arketyp, men genom denna målas en mörk framtid upp i HBO:s "Westworld". Tv-serien är baserad på Michael Crichtons cyberwestern från 1973, och har två av science fiction-genrens innovatörer bakom sig; JJ. Abrams ("Star trek into darkness", "Star wars: The force awakens") som exekutiv producent, och manusförfattaren Jonathan Nolan ("Interstellar", tv-serien "Person of interest"), som med sin kollega och fru Lisa Joy har skapat tv-serien. Nolan kommer ihåg upplevelsen av originalet.

– Den var enormt skräckinjagande för mig som barn, men den blev ändå ett positivt minne, säger Nolan när TT träffar honom och Lisa Joy i Los Angeles.

Och filmen satte sina spår.

– Människans relation till artificiell intelligens är vad jag har varit mest intresserad av i mina projekt. Så många briljanta filmer har gjorts på temat, men i de flesta har robotarna kommit för att döda eller förslava oss, och det har berättats från människans perspektiv. En av idéerna som JJ. Abrams ville utforska var att låta en del av berättelsen vinklas från en robots synvinkel.

Westworld är namnet på den backanaliska nöjespark med Vilda västern-tema som tv-serien kretsar runt, där enbart förmögna har råd med inträdet och där de kan leva ut vilka fantasier som helst – för det mesta blodiga och sexuella. Detta genom att gå loss på värdrobotarna, som den godhjärtade prärieflickan Dolores – spelad av Evan Rachel Wood. Chefsdesigner för hela bygget är en viss Dr Ford – spelad av Anthony Hopkins – som med gudskomplex leker med sina marionettdockor. Men det är alltså dessa vi först identifierar oss med, menar Lisa Joy.

– Det handlar inte främst om hur människorna ser på robotar som löper amok, utan om hur robotar ser på hur gästerna, människorna, löper amok. Att robotarna är fångarna anknyter till seriens drivande fråga, artificiell intelligens. Och det är ett ämne som är mycket mer relevant idag än för fyra decennier sedan, då filmen kom ut. Alla jagar för tillfället pokemon med sina mobiltelefoner. Men tekniken är redan oerhört mycket mer uppslukande och trovärdig än så.

Evan Rachel Wood är också på plats under pressdagen för att ge sin syn på tv-serien. Den 29-åriga skådespelerskan säger att hon skulle vara tveksam att själv besöka en plats som Westworld.

– Om jag kände till allt som skedde i parken, skulle jag nog inte kliva på tåget. För hur mäter man lidande? Vad är egentligen medvetande? Om jag såg hur en värdrobot blev plågad skulle jag nog inte bara kunna rycka på axlarna åt det och säga "Det är inte på riktigt".

Samtidigt undrar Wood om inte även hon skulle utforska sina mörkaste impulser där.

– Vore det tråkigt att bara göra snälla saker i en sådan miljö? Jag vill tro att jag inte skulle vara våldsam eller hämndlysten, men det vet jag inte. Sådana frågor är vad vi undersöker här.

Serien börjar sändas i HBO Nordic den 3 oktober.