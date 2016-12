Hätsk kritik mot polisen efter dådet: ”Kände till honom”

Polisens efterlysning. Anis Amri, 24, från Tunisien jagas för dådet i Berlin. Foto: AP

Medan jakten på tunisiern Anis Amri trappas upp hörs allt vassare kritik mot polisarbetet såväl före som efter terrordådet i Berlin. ”De kände till honom. De gjorde ingenting”, skriker huvudrubriken i tabloiden B Z Berlin.

Kritiken skjuter in sig på åtskilliga mål:

Det felaktiga gripandet av en pakistanier gjorde att polisen förlorade ett dygn, under vilket allmänheten inte visste att en farlig och beväpnad man var lös.

Först på onsdagen spred tyska myndigheter Anis Amris namn och bild ut i Europa och varnade för hans farlighet.

Anis Amri hade varit under bevakning sedan mars och säkerhetstjänsten visste att han var i kontakt med radikala islamister. Han misstänktes planera ett rån för att finansiera vapenköp och enligt Der Spiegel ska han ha anmält sig som frivillig för en självmordsattack. Bevakningen upphörde i september därför att bevis saknades.

Fler frågetecken hopar sig om varför den 24-årige tunisiern ändå inte greps.

USA hade satt upp honom på listan över personer som inte får flyga in i landet på grund av misstankar om att han sökt på nätet hur man tillverkar en bomb, skriver New York Times vars källa också uppger att han haft kontakt med terrorrörelsen Islamska staten (IS).

På gatan i Berlin tycks dock få vara upprörda över uppgifterna om hur Anis Amri slank ur blickfånget trots att hans radikalisering var känd.

Jürgen Brüning, som kommit till julmarknaden varje dag för att tända ett ljus, vill inte kritisera myndigheterna:

– Vi måste avvakta och se vad de kommer fram till. Man kan ändå inte förhindra att saker sker. Någon hade lika gärna kunnat komma hit med en ryggsäck med en bomb i, säger han till TT:s utsände.

Den misstänktes familj uppmanar honom att lämna över sig till polisen, skriver nyhetsbyrån AP på sin hemsida.

– Om han är skyldig förtjänar han varje fördömande. Vi förkastar terrorism och terrorister, säger brodern Abdelkader Amri till nyhetsbyrån AFP.

I lastbilen som rammande folksamlingen på julmarknaden i måndags kväll fanns en utvisningshandling i Anis Amris namn. Och hans fingeravtryck har hittats på dörren till förarhytten.

Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière bekräftar att det finns bevis för att Anis Amri varit i lastbilen och förbundskansler Angela Merkel hoppas på ett snart gripande.

På torsdagen genomförde tyska myndigheter insatser på flera platser, enligt den federala åklagarmyndigheten. Inga misstänkta greps.

Säkrade rättsmedicinska spår visar att Anis Amri körde långtradaren, enligt myndigheten.

Ralf Jäger, inrikesminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, har berättat att Anis Amri kom till Tyskland i juli 2015 och bodde i Berlin sedan februari 2016. På senare tid ska han ha använt olika namn och vistats i Nordrhein-Westfalen. Hans asylansökan blev avslagen i juni, men han kunde inte omedelbart utvisas eftersom Tunisien inte erkände hans medborgarskap.

Utöver de tolv människor som dog i terrordådet skadades 48 personer. 24 är kvar på sjukhus, varav 14 med allvarliga skador.

Polisen erbjuder 100 000 euro till den som kan lämna information som leder till ett gripande av Anis Amri.