Hårt tryck på Guns N' Roses-biljetter

Rockveteranerna är ute på den pågående turnén "Not in this lifetime tour" och när biljetterna till spelningarna i Europa och Kanada 2017 släpptes under fredagen var fansen snabbt framme.

Under lördagen släpps biljetterna till USA-spelningarna nästa år. Sammanlagt har bandet sålt tre miljoner biljetter under 2016, vilket gör det till årets mest framgångsrika rockturné.

Den 29 juni spelar Guns N' Roses på Friends Arena i Solna. Det blir första gången sedan 1993 som originalmedlemmarna Axl Rose, Duff McKagan och Slash spelar tillsammans på svensk mark. De ordinarie biljetterna till den spelningen är slutsålda, men det finns fortfarande dyrare, så kallade "golden circle"-biljetter, kvar.