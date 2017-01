Utöver filmen om flyktingpojken Schein, som kom att förändra svensk film i grunden som vuxen, tävlar ytterligare sju filmer om prissumman på 100 000 kronor. Bland dem finns "The war show", som prisades på Venedigs filmfestival i höstas, och "Nowhere to hide", som tog hem huvudpriset på världens största dokumentärfilmsfestival, IDFA.

Göteborgs filmfestival pågår 27 januari till 6 februari och är den 40:e i ordningen.