The girl with all the gifts

Betyg: 4 av 6

För att vara levande döda har zombierna en förvånande livskraft. Med jämna mellanrum är de tillbaka på filmduken, liksom vampyrerna. Inte minst i dessa virustider har de fått ny aktualitet. Vampyrerna har alltid varit litet mer mångsidiga än zombierna vars utveckling i stort har gått från stultande till snabbspringande. Nu tar de ytterligare ett kliv i evolutionen.

Gemensamt för de zombiefilmer man minns är hur de startar. I Danny Boyles kultförklarade ”28 dagar senare” från 2002 vaknar Cillian Murphy upp i ett helt tomt och övergivet London.

I ”The girl with all the gifts” befinner vi oss i ett underjordiskt militärfängelse där barn hålls fängslade och strängt övervakade. De förs från sina celler till ”klassrummet”, fastspända till händer, fötter och huvud i rullstolar. Ganska snart förstår vi varför. De är livsfarliga. Ett ögonblicks ouppmärksamhet och de hugger sina beväpnade övervakare. Och de här zombiebarnen är inga slöingar, de är smarta – och smartast av dem alla är Melanie, spelad av den charmerande Sennia Nanua. Det är härligt otäckt.

I fängelset finns även snälla lärarinnan Helen (Gemma Arterton) och den skvatt galna vetenskapskvinnan doktor Caldwell, spelad av Glenn Close, som försöker framställa ett vaccin mot zombier. Utmärkt drag att sätta tre kvinnor i huvudrollerna.

Ni vet hur det brukar fortsätta. Helvetet bryter lös. En liten tungt beväpnad kontingent med fröken Helen, doktor Caldwell plus Paddy Considine som major och ytterligare två man ger sig iväg mot någon sorts räddning på andra sidan zombieland. Med på färden är också ett orosmoment, den maskförsedda och bakbundna Melanie, som Helen tycker synd om.

London spökar även här, överväxt och övergivet sedan länge i hisnade panoramabilder. Cristobal Tapia de Veer står för det suggestiva soundtracket. Den gamla typen av odöda ruttnar stående men väcks snabbt till liv av hastiga rörelser. Resan blir liksom i det flesta zombiefilmer inte mycket mer än en transportsträcka, med de förväntade överraskningseffekterna under smygandet i mörka rum. För vad det sist och slutligen handlar om är ju vem som ska vinna. Människorna eller zombierna?