Harder hyllar tränaren – flyttar?

Förbundsbasen Karl-Erik Nilsson delade ut pokalen till lagkaptenen Magdalena Ericsson efter 5–0-krossen mot Eskilstuna United. Då satt redan guldhattarna på plats och den gyllene konfettin dansade vilt på konstgräset när de iskalla vindarna ven in över Linköping Arena.

Det var skrik och skrän av glädje tills artisten Jessica Andersson tog ton och sjöng "We Are the Champions" med Linköpings guldmedaljörer.

Damallsvenskans skyttedrottning njöt som alla andra. Kanske lite extra – för det kan ha varit hennes sista match i Linköpings dress. Efter fyra och ett halvt år i klubben och med ett kontrakt som går ut lockar ett nytt äventyr.

Chansen att hon stannar i damallsvenskan är inte speciellt stor. Med 23 mål – två mot Eskilstuna – på 22 matcher rycker flera utländska storklubbar i henne.

Enligt lokala medier leder Wolfsburg jakten på Harder. Själv väljer hon att ligga lågt när det kommer till framtidssnack.

– Jag har snart bestämt något.

TT: Kan du säga åt vilket håll det lutar?

– Nej, du får vänta.

TT: Vad gör er till svenska mästare?

– Vi har inte förlorat en enda match. Vi har spelat sjukt bra i många matcher, nått vår högstanivå. Det är så kul att spela med det här laget, vi spelar så rolig fotboll, säger Harder.

Om en dryg vecka fyller hon 24 år. De senaste åren har hon varit en pålitlig målskytt, men den här säsongen har hon tagit några kliv till och breddat sitt register.

– Jag har nog inte varit bättre än i år, men när laget går bra blir man själv bättre.

Linköping säkrade SM-guldet redan i mitten av oktober. Mästarbygget började för flera år sedan. Unga, svenska spelare är stommen i laget. Kollektivt har laget växt till en oslagbar enhet. Med 20 vinster och två oavgjorda är Linköping första klubb sedan Umeå 2006 att gå genom serien utan förlust. Individuellt har flera spelare tagit stora kliv. Fem av spelarna var med i Pia Sundhages silverlag i Rio de Janeiro.

Pernille Harder erkänner att det – om hon flyttar – tar emot att lämna klubben.

– Det är jättesvårt. Det är fantastiskt lag och jag har mitt hjärta i klubben. Det är som en familj, både spelarna, ledarna och tränarna.

Sedan hyllar hon tränaren Martin Sjögren.

– Han är helt klart den bäste tränare jag haft och han har stor del i min utveckling. Han är bra på fotboll, helt enkelt, en stor taktiker. Han ska ha stor "cred" för att vi spelar den fotboll vi gör. Han är Sveriges framtidstränare.

TT: Ska han ta över efter Pia Sundhage när det blir aktuellt?

– Det tycker jag, men helst skulle jag vilja ha honom i Danmark, säger Harder och skrattar.