Hårda vindar ställer in tågtrafik i väst

– Det är av förebyggande säkerhetsskäl. Den här sträckan är väldigt utsatt och eftersom de hårda vindarna väntas hålla i sig långvarigt har vi tagit det här beslutet, säger Thomas Pihl, informatör vid Trafikverket, till TT.

SMHI har också gått ut med en klass 1-varning för mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar i Bohuslän, Dalsland och sydligaste Värmland under eftermiddag, kväll och natt. Under eftermiddagen beräknas vindhastigheterna till omkring 19 meter per sekund längs Bohuskusten men under kvällen väntas det öka till mellan 21 och 24 meter per sekund.

– Kulmen kommer att nås i området under sen kväll och natt. Ovädret drar sedan vidare mot Östersjölandskapen men där bli vindarna inte riktigt lika häftiga, säger Lovisa Andersson, meteorolog vid SMHI.