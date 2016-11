Samtidigt som doktrinen om ”illiberal demokrati” växer sig stark i Central- och Östeuropa röstar britterna för ett utträde ur EU – och det amerikanska folket väljer som högsta ledare en lögnaktig demagog. Det pågår en omdefiniering av demokratibegreppet, och statsvetare börjar återigen fråga sig om folket behöver skyddas från sig självt.

Donald Trump i Grand Rapids, Michigan. Foto: Urban Andersson/IBL

Att Donald Trump blev USA:s 45:e president beror till stor del på att hans motkandidat var impopulär. Vilken betydelse hade det att hon var kvinna? Troligen ganska stor. Ytterst få väljare medger visserligen att könsfrågan var viktig men forskning visar att kvinnliga kandidater har en uppförsbacke jämfört med sina manliga kolleger: likeability är åtminstone i amerikansk politik starkare korrelerat till valbarhet för kvinnliga politiker än för manliga. Hillary Clinton var liksom Trump illa omtyckt av många men för Trump var detta följaktligen ett mindre problem än för Clinton. Till det kommer att Clinton av en stor majoritet ansågs ohederlig, och forskning visar att det är särskilt problematiskt för kvinnliga politiker.

I denna artikel ska en mer övergripande förklaring till Trumps seger diskuteras. Förklaringen är relevant också för vår egen kontinent: det handlar om det djupgående missnöje som finns i stora delar av befolkningen och som brukar kallas för anti-establishment sentiments. Clinton personifierade etablissemanget medan Trump betraktades som en outsider.

Att det i USA likväl som på vår egen kontinent sedan länge finns en utbredd anti-etablissemangsstämning är väl känt. Misstrons omfattning och karaktär underskattades dock såväl i det ­amerikanska presidentvalet som i den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet i somras och det tyska delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern tidigare i höstas.

Även om likheterna mellan Europa och USA är många finns viktiga skillnader. I Europa är en grundorsak till utvecklingen den omvandling som skett av partiväsendet under de senaste decennierna. Partierna brukar kallas för demokratins viktigaste stöttepelare, vars roll det är att fånga upp relevanta opinioner, sammanjämka dem till en ”folkvilja” och genomföra den. Över tid har dock partierna fjärmat sig från medborgarna och vad vi nu bevittnar är konsekvenserna av det. Att folket börjat sparka bakut är uppenbart och det sammanhänger med att partierna, som är demokratins centrala mekanismer, inte fungerar tillräckligt väl.

Samtidigt som partierna fjärmat sig från medborgarna har de närmat sig varandra. Det är ett problem eftersom demokratin, för att vara meningsfull, kräver tydliga alternativ. Den trianguleringsstrategi partierna av röstmaximeringsskäl använder sig av suddar ut skiljelinjerna. Här skiljer sig USA från Europa: polariseringen har där ökat och skillnaderna mellan de båda partierna är större än någonsin.

Samtidigt har i såväl USA som Europa partiernas handlingsutrymme minskat som en konsekvens av globaliseringen och de fiskala begränsningar som följer av höga statsskulder och stora budgetunderskott. Det har i flera europeiska länder bidragit till att partierna närmat sig varandra inom viktiga områden som ekonomi, välfärdspolitik och migrationspolitik vilket har resulterat i en tilltagande politisk indifferens bland medborgarna.

Till detta ska läggas den växande besvikelsen som finns över (en upplevd) brist på handlingskraft i demokratierna på båda sidorna Atlanten. Som en konsekvens av denna frustration tycks en längtan ha uppkommit efter kraftfulla ledare som är beredda att pröva nya och mer radikala lösningar. Donald Trumps framgångar ska ses i ljuset av denna längtan. Men det finns ytterligare komponenter som förklarar denne särpräglade politikers framgångar.

För det första framstår Trump – i sina anhängares ögon – som karismatisk. Hans bombastiska retorik har inte imponerat på analytiker och kommentatorer men för dem som röstat på honom är det annorlunda. Han ses som en outsider som står upp mot etablissemanget vilket väcker respekt och beundran, och att han är så långt ifrån politisk korrekthet det går att komma har bidragit till den karisma hans anhängare tillskriver honom. Han slår fast sina egna sanningar – Trumps retorik är ett typexempel på vad som kallas post-truth politics – och säger rakt ut vad han tänker och känner. Trots att Trump ofta ignorerar fakta ses han av sina anhängare som en sanningssägare.

Vår upptagenhet av Donald Trump sammanhänger med att han är en extremt ovanlig typ av politiker. I den nyutkomna boken ”Trump revealed. An American journey of ambition, ego, money and power” (Simon & Schuster) av de båda Washington Post-journalisterna Michael Kranish och Marc Fisher framträder bilden av en person som är i total avsaknad av den viktigaste egenskapen en politisk ledare bör ha, nämligen empati. Han är dessutom snarstucken och kolerisk, och hans svårigheter att ta kritik har Alec Baldwin gjort till mästerlig underhållning i sin succéartade imitation av Trump i ”Saturday night live”. Det kanske märkligaste med Trump är dock enligt Kranish och Fischer hans ointresse för att argumentera. Visst gillar Trump om publiken jublar åt hans budskap, men han har inget behov av att övertyga den. Han är van att få som han vill utan att behöva lägga fram skäl; han är en befälhavare som ger order, vilket är ovanligt i demokratiska sammanhang. Detta är en annan framträdande komponent i Trumps politiska personlighet.

En tredje komponent är hans autenticitet. Trump är skicklig på att interagera med sin publik. Upplevelsen av äkthet är obestridlig, må vara till priset av en vidlyftig spontanitet som åtskilliga gånger under kampanjen fångat journalisternas intresse på ett sätt som för andra (normala) politiker hade inneburit allvarliga problem.

Jag tror att Trumps burdusa rättframhet inte bara var viktig för hans framgångar, utan den hjälper oss också att förstå den misstro och likgiltighet som finns gentemot politiska ledare generellt. Många av dessa ledare uppfattas som medietränade politikerproffs som fått lära sig hur de ska undvika att svara på journalisternas frågor, och som krampaktigt håller sig till sina talepunkter. Inte sällan förmedlas ett intryck av att de säger vad de tror att folk vill höra i stället för att säga vad de själva tycker. Riskminimering har blivit en ledstjärna, men det är en riskfylld strategi eftersom den lätt kan genomskådas. Ibland kan det uppfattas som att dessa politiker inte bara vågar stå för sina åsikter utan att de faktiskt kanske rentav saknar åsikter. Det innebär att deras drivkrafter ifrågasätts: handlar det bara om maktspel?

Trump vågade släppa sargkanten, ofta på ett sätt som sannolikt gav hans medarbetare problem med matsmältningen, och det gick hem. Ingen kunde ta miste på att han stod för något.

Efter tisdagens val präglas reaktionerna av förstämning, inte minst i svenska medier. Rubriker som ”Så ska du prata med ditt barn om Trump” indikerar rentav ett drag av folkförakt. Hur en sådan som Trump kunde bli vald till världens mäktigaste ämbete framstår förmodligen för en svensk mediekonsument som obegripligt.

Mediebevakningen blev en valfråga. Trump lyckades med framgång framställa det han kallade PK-medier som en motståndare av nästan samma dignitet som sin motkandidat. När han på sina möten angrep journalisterna mötte han starkt bifall. Den negativa medie­rapporteringen gynnade Trump; den bidrog till att stärka bilden av honom som en anti-etablissemangspolitiker.

Reaktionerna på valutgången aktualiserar en besvärlig fråga om demokratins problem. För hundra år sedan var principen om politisk jämlikhet som effektueras genom majoritetsprincipen inte accepterad av alla. Folket ansågs inte moget att besluta om statens angelägenheter. Risken var överhängande att det oupplysta folket kunde rösta fel.

Diskussionen om det amerikanska valet skaver eftersom den rådbråkar våra demokratiska värderingar. Den outtalade utgångspunkten är att det amerikanska folket röstade fel.

Så faller den modstulna diskussionen efter brexit och det amerikanska presidentvalet in i en diskurs där folkliga protestyttringar i val och folkomröstningar mot de styrande eliterna ses som ett demokratiskt problem. ”Vad vi behöver i dagens politik är inte mer demokrati utan mindre”, skrev den inflytelserike amerikanske debattören Faared Zakaria i en uppmärksammad artikel för några år sedan. Han fick medhåll av flera tunga namn. Demokratin är för viktig för att makten ska överlämnas till folket, eller ens fullt ut till politikerna, menade den irländsk-amerikanske statsvetaren Philip Pettit.

Det pågår en omdefiniering av demokratibegreppet, där utgångspunkten är distinktionen mellan en konstitutionell demokrati och en populistisk, där folksuveränitetsprincipen får fullt genomslag. Den senare ses som problematisk men genom att begränsa majoritetsprincipens verkningskraft och genom att makt delegeras till experter kan folket skyddas från sig självt. I det konstitutionella fallet handlar det om en styrelse för folket, i det populistiska om en styrelse av folket. Ansvar och kompetens ställs mot nyckfullhet och ignorans.

Den framlidne statsvetaren Peter Mair påpekade i den postumt utgivna boken ”Ruling the void. The hollowing of Western democracy” (2013) att en fungerande demokrati förutsätter att de båda principerna förenas, men att det är konstitutionalismen som gjort demokratin så framgångsrik i den västliga hemisfären. Därför är det oroande när doktrinen om ”illiberal demokrati” nu växer sig stark i Central- och Östeuropa, och fria val kombineras med inskränkningar av fri- och rättigheter. Ingen tvekan råder om att folksuveränitetsprincipen fått genomslag i Ungern och Polen, men balansen mellan de båda komponenterna är rubbad på ett för demokratin dysfunktionellt sätt. Samma oro infinner sig hos många efter tisdagens presidentval. Det framstår som en ödets ironi att detta val skedde i det land där den konstitutionella idén om maktdelning är mer konsekvent genomförd än i något annat land.

James Madison – upphovsmannen bakom idén – ler nog i sin himmel när han betraktar dagens situation.