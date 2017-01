Vill ha starta tredje världskriget? Foto: J. Scott Applewhite

Har USAs president humor?

Den frågan har det spekulerats kring.

NBCs Chuck Todd som intervjuat Trump många gånger har konstaterat att denne aldrig ler, aldrig tycks se något kul i tillvaron.

Jag gick nyss igenom presidentens tweets det senaste dygnet och där hittade jag något som kanske ska tolkas som ett tecken på humor.

Senatorerna John McCain och Lindsey Graham hade kritiserat Trumps executive order om hanteringen av besökare från ett antal muslimska länder.

Då svarar Trump så här i två tweets:

”The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.”

Det är onekligen lite kul att han attackerar dessa prominenta senatorer för att ”alltid vilja starta det tredje världskriget”.

Det finns ett korn av sanning i det Trump skriver. McCain / Graham hör onekligen till det militär-industriella komplexets starkaste anhängare och idag skiver McCain i Wall Street Journal om den massiva upprustning av den amerikanska krigsmakten som han anser behövs.

This won’t come cheap. It will require a base defense budget for fiscal year 2018, excluding current war costs, of $640 billion. That’s $54 billion above current plans, and sustained growth will be required for years thereafter.

Men jag ska erkänna att om Trump var medvetet ironisk eller ej är något jag inte kan bedömma.