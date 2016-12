Här tar Felländer klivet in i bilden

I "How to unlock a portal" har Jacob Felländer skapat en 3d-version av ett av sina fotoverk. Foto: Lars Pehrson

Fotokonstnären Jacob Felländer har blivit världskänd genom sina suggestiva, dystopiska fotografier av städer runtom i världen; en av hans beundrare heter Hillary Clinton som äger flera av hans verk.

I sin nya utställning, ”How to unlock a portal” som öppnar på Fotografiska museet i dag, ställs hans multiexponerade fotografier vid sidan av ett virtuellt verk där man med hjälp av vr-glasögon kan röra sig inuti bilden. 3d-världen har skapats tillsammans med animeringsstudion Goodbye Kansas, och det befinner sig i ständig omvandling.

– Det här landskapet är så långt ifrån klart det kan bli. Att jag skulle visa någonting som var så ofärdigt är ovanligt, men det är en resa som just har börjat och en värld som kommer att fortsätta att växa. Hade jag haft utställningen om ett år hade verket sett annorlunda ut, säger Jacob Felländer när jag träffar honom i utställningshallen.

Annons X

Två dagar innan utställningen öppnas för allmänheten är rummet fortfarande under uppbyggnad: fotografier från Jacob Fällenders tidigare serier står lutade mot väggen och i en stor trälår mitt på golvet ligger en skulptur föreställande ett vattentorn, skapat med den enda 3D-skrivare i Sverige som kan skriva i sand.

– Jag hade kunnat välja något annat material, som trä eller brons. Men jag ville hitta någonting som inte var lika beständigt, säger han om den meterhöga skulpturen.

Jacob Felländer hittade sin speciella teknik när han studerade fotografi vid San Diego State University i Kalifornien. Från början försökte han ta ”perfekta svartvita bilder”, men hans lärare avrådde honom.

– ”Vem tror du att du är? Det där har redan gjorts i hundra år”, sade han till mig. Istället fick jag låna en samling gamla kameror som jag började experimentera med, berättar han.

Han upptäckte att han genom att efter varje exponering rulla fram filmen kunde skapa flera lager i sina bilder. Resultatet skapade hans första karaktäristiska stadsbilder, där byggnader och miljöer läggs på varandra med spöklikt effekt. I ett projekt reste han runt världen och avbildade 12 olika städer i ett enda fotografi.

Han beskriver ”How to unlock a portal” som ett sätt att undersöka de städer han avbildar, samtidigt som han är intresserad av vad som sker med fotografiet när besökare kan färdas in i det.

– Det har varit ett enormt experimenterande, långt från tankar om bra och dåligt. Det är en ny värld och jag vill egentligen veta vad den gör med folk snarare än vad de tycker, säger han.

Utställningen består bland annat av vr-glasögon som låter besökaren ta sig in i verket. Till vänster på bilden testar Jan Broman, vd för Fotografiska, ett par vr-glasögon. Foto: Lars Pehrson

Att se verkets vr-version, där blicken rör sig över gallerigolvet och in i fotografiet, påminner om att flyga genom en övergiven stad. Tankarna dras till drönarfilmerna från Aleppo, eller Jonas Dahlbergs spöklika kamerafärder i ”Invisible cities”.

– Arbetsprocessen bakom mina fotografier är väldigt intuitiv. Det finns ingen medveten riktning i vad som ska hända med bilden, det är nästan som att jag rent intellektuellt inte vet varför vissa saker sker. Det dyker upp ett landskap framför mig som jag inte vet någonting om, och det är enormt spännande att utforska den världen inifrån, säger Jacob Felländer.

Efter att ha funnits som en fantasieggande men exklusiv teknologi under den senare delen av 1900-talet är det först nu som virtual reality-tekniken är så pass tillgänglig att den har fått sitt genombrott i konstvärlden – det senaste året har det dykt upp flera konstprojekt som använder sig av tekniken. Att utforska ett nytt medium är frigörande, menar Jacob Felländer, och säger att ”How to unlock a portal” till stor del är en undersökning kring hur tekniken ter sig i mötet med besökaren.

– Jag behöver betraktaren för att se hur verket fungerar, det är skälet till att jag vill ha den här utställningen överhuvudtaget.

Jacob Felländer framför huvudverket i "How to unlock a portal". Foto: Lars Pehrson

Så vad gör vr med konsten som sådan? Jacob Felländer själv påpekar att det egentligen inte är någonting nytt, ”en skärm nära ögat” som han kallar det, och nämner att Salvador Dalí gjorde försök redan på 1930-talet. Han värjer sig mot beteckningen ”vr-konst” och konstaterar att det finns en viss ironi i att han själv gått från att arbeta med hundra år gamla kameror till den allra senaste tekniken.

– Men man kan också säga att man upplever den gamla tekniken genom den nya. Bilderna som är gjorda med negativ och kolkrita upplevs nu genom den absolut senaste tekniken. Men det gör ju också att det blir ett otroligt mycket större samarbetsprojekt.

Det tycks dock som att konstvärlden fascineras allt mer av teknologi. Douglas Coupland frågar sig i en essä för nätmagasinet e-flux (”What if there’s no next big thing?”) huruvida konsten har kommit till ett naturligt slut, och om själva teknologin är konstens nästa genombrott.

Jacob Felländer håller inte med.

– Snarare har det handlat om att jag väntat på tekniken. Jag visste på ett ungefär vad jag ville göra, men det har inte varit praktiskt möjligt på grund av de höga kostnaderna. Det är först nu, när vr blivit allmänt tillgängligt, som det har funnits en idé med att låta konsten ta den här vägen.

Under de kommande åren är det tänkt att ”How to unlock a portal” ska visas på flera platser i världen, och vid sidan om ägnar sig Jacob Felländer åt flera större projekt. Under året har han med hjälp av helikopter tagit sig upp på Mount Everest för ett projekt där han avbildar världens högsta och lägsta punkt. Tillsammans med arkitekten Axel Wolgers ritar han också på ett sarkofagliknande museum i USA, med tanken att skydda konstverk från framtida katastrofer.

– Se på hur världen ser ut, vi har ju bombat sönder de största skatterna ur civilisationens historia. Det är bara en tidsfråga innan vi bombar Louvren. Om man skulle kunna bygga ett museum som skyddar konsten från mänskligheten så vore det bra.

”How to unlock a portal” visas på Fotografiska museet i Stockholm 16 december – 15 januari.