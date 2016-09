Säg "Nederländerna" och flera generationer fotbollsälskare kan dra anekdoter om allt från Johan Cruyff och totalfotbollen under Rinus Michels på 1970-talet, via Marco van Basten, Ruud Gullit och Frank Rijkaard i det EM-guldvinnande laget 1988, till Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf och Marc Overmars under främst 1990-talet och Arjen Robben, Robin van Persie och Rafael van der Vaart på 2000-talet.

I VM 2010 gick "Oranje" till final (förlust mot Spanien) och 2014 blev det brons.

Men nu är det kris, i versaler. Trots utökningen till 24 lag i sommarens EM fick landslaget stanna hemma efter ett misslyckat kval. Förbundskapten Danny Blind, som tog över efter Guus Hiddink under EM-kvalet, och hans spelare genrepade inför tisdagens VM-kvalpremiär borta mot Sverige genom att 1–2-förlora hemma mot Grekland i torsdags.

– Att missa EM var en katastrof, det var väldigt svårt att misslyckas att ta sig dit – och vi gjorde det. Det är en prestation i sig, säger Ayolt Kloosterboer, reporter på NOS TV, sarkastiskt.

– De började spela bra efter att de missade EM och vann mot EM-klara Polen och Österrike. Sedan kom matchen mot Grekland ... Det var hemskt. Spelarna var bedrövliga. Bara de första 20 minuterna var bra.

TT: Hur är folkets syn på landslaget?

– Folket har tappat tron på landslaget.

Ayolt Kloosterboer menar att det finns flera anledningar till att situationen är som den är.

På ett större plan: kvaliteten i den inhemska ligan Eredivisie, tidigare en erkänd plantskola, har sjunkit drastiskt.

– Många väljer inte längre Nederländerna som ett förstasteg ut i Europa. Flera lag består av många av utlånade spelare, vilket gör att det är jättestor spelaromsättning varje säsong. Och alla spelare som gör fler än tio mål försvinner – klubbarna har dålig ekonomi och behöver pengar, säger han.

– De nederländska spelarna går till andra länder alldeles för tidigt. Sedan fastnar de på någon bänk och stannar i utvecklingen. Många är för kortsiktiga och ser bara pengarna. De borde vara kvar och utvecklas, spela några landskamper och sedan flytta.

Vad gäller landslaget rör det främst turbulensen i ledarstaben. Assisterande tränaren Danny Blind hoppade av, Marco van Basten gör det efter mötet med Sverige. Förbundsordföranden Bert van Oostveen har slutat och landslagschefen Hans Jorritsma har meddelat att han lämnar efter 20 år.

– Det är stora problem, det ger ingen lugn och ro, säger Ayolt Kloosterboer.

Tidigare storstjärnan Wesley Sneijder är med i truppen mot Sverige, men där saknas både Arjen Robben (skadad) och Robin van Persie (petad).

– Sneijder har haft sin topp. Vincent Janssen (Tottenham) är bra, men ingen toppspelare än. Kevin Strootman (skadedrabbad Roma-mittfältare) är tillbaka, han blir en nyckelspelare, säger Ayolt Kloosterboer.