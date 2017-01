Här släpper Obama in Trump i Vita huset

Detta händer i dag

Klockan 15.30: De tillträdande och avgående presidentparen dricker kaffe i Vita huset. Sedan åker de tillsammans till kongressbyggnaden Kapitolium.

Klockan 17.30: Installationsceremonin inleds. Anföranden hålls, bland annat av religiösa ledare och Missourisenatorn Roy Blund. Musiker framträder.

Klockan 18: Donald Trump svär ämbetseden under överinseende av Högsta domstolens chefsdomare John Roberts. Sedan håller han sitt installationstal.

Cirka 18.30: Barack och Michelle Obama lämnar Capitolium i helikopter.

Tidig eftermiddag: Lunch i Capitolium med politiker och vänner. Menyn brukar innehålla mat från presidentens och vicepresidentens hemstater. Efter lunch inspekterar Trump en hedersvakt.

Senare på eftermiddagen: Installationsparad. President Trump och vicepresident Pence åker först i paraden som går längs med Pennsylvania Avenue ner mot Vita huset. Tusentals försvarsanställda deltar. Både anhängare och demonstranter kommer att lockas ut på gatorna. Väl framme i Vita huset tittar Trump på resten av paraden därifrån.

Klockan 19 och framåt: Ett antal installationsbaler hålls i Washington DC. Trump väntas närvara vid minst tre av dem. Tidningen The Washington Post skriver dock att festligheterna är de minsta på åratal.

Källa: The New York Times med flera