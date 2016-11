Här protesterar NY mot Trump – med post it-lappar

När jag vaknade och hörde valresultatet så grät jag.

UNION SQUARE, NEW YORK Med färgglada post it-lappar har tusentals New York-bor fått utlopp för frustration, oro och motstånd mot presidentvalets vinnare Donald Trump.

Närmare hundra meter kakelvägg i tunnelbanestationen vid Union Square mitt på Manhattan är täckt av post it-lappar.

Annons X

Många är öppet Trump-kritiska men det går även att hitta lappar som ger stöd för presidentvalets vinnare, som är från New York.

T-banan vid Union Square mitt på Manhattan, New York City. Foto: Erik Bergin

Protesten initierades av street art-konstnären Matthew Chavez några hundra meter därifrån natten till den 9 november när det stor klart att Trump skulle vinna valet. På några timmar klistrade New Yorkers upp ett par tusen lappar i en tunnel mellan två avenyer en bit västerut under Manhattan.

– Jag antog att det skulle bli ett par stressiga dagar, säger Chavez om motivet bakom sin installation, en sorts ”t-baneterapi”, till New York Post.

Hundratusentals post it-lappar har satts upp i New Yorks t-bana som protest efter valet. Foto: Erik Bergin

– När jag vaknade och hörde valresultatet så grät jag, berättade en av de första New York-bor som klistrade upp en lapp, Nicole Kirby, till New York Times strax efter valet.

Några veckor senare har protestinstallationen nu spridit sig spontant till tunnelbanenedgången vid torget och parken Union Square, sedan decennier en klassisk startpunkt för demonstrationer och protester i New York City.

Foto: Erik Bergin

Vad tycker du om den här muren, Trump?

Nu handlar det inte längre om några tusentals post it-lappar, snarare om ett par hundra tusen. Många meddelanden är på temat kärlek, samarbete och mot rasism och översitteri.

T-baneresenärer och en och annan turist stannar till när de ser den färgglada väggen, drar upp mobilkameran och fotograferar skapelsen.

Vissa budskap sträcker sig över flera lappar som sammanfogats. Foto: Erik Bergin

Någon har klistrat upp en essä som sträcker sig över tjugotalet lappar.

”Vad tycker du om den här muren, Trump?” står det på en lapp med syftning på Trumps föreslagna ”wall” mot Mexiko, ett ord som kan betyda både vägg och mur.

Foto: Erik Bergin

New York City är ett stabilt liberalt fäste. Att Donald Trump kommer från New York-stadsdelen Queens spelade ingen roll i valet. Den stora folkmängden i staden New York väger med råge upp landsbygden norr- och västerut i delstaten New York, där väljare generellt röstar republikanskt.

Protesten i t-banan vid Union Square sträcker sig över närmare hundra meter vägg. Foto: Erik Bergin

Hillary Clinton fick 58,8 procent av rösterna i New York vid valet den 8 november, Donald Trump fick 37,5 procent. Senaste gången delstaten röstade republikanskt i ett presidentval var 1984 då Ronald Reagan vann New York.

Även i kanadensiska Toronto uppstod en liknande post it-protest, rapporterade Huffington Post strax efter valet.

Protestväggen har blivit något av en sevärdhet efter valet den 8 november. Foto: Erik Bergin

Foto: Erik Bergin