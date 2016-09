Har Jeremy Corbyn nyckeln till framtiden? Foto: Stefan Rousseau

New York Times rapporterar idag om läget inom det brittiska labourpartiet.

I artikeln citeras författaren Will Self som sammanfattar partiets dilemma så här:

In the modern digital world “with its free flows of capital and most critically labor there’s really no place for a political party with an 1887 heart and a 1968 head.”

I dagens värld finns det inget utrymme för ett parti med hjärtat från 1887 och huvud från 1968.

Så kan det vara.

Men dagens höger- och vänsterpopulistiska rörelser med dess aversion mot samtiden och dess längtan till ett idylliskt förflutet - 1950-talet är ju det som drömmen handlar om - ska man inte utesluta att även det brittiska labourpartiet på sikt blir framgångsrikt.

Toryregeringen har nu att hantera utfallet av folkomröstningen om Brexit som har goda förutsättningar att klyva det partiet på samma sätt som Labour nu framstår som kluvet mellan en verklighetskopplad falang å ena sidan och de nostalgiska drömmarna å den andra.

Utrymmet för partier som ser framåt är betydande - inte bara i Storbritannien.