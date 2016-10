Tänker om EU Foto: Henrik Montgomery

Historieprofessorn Lars Trägårdh, med lång erfarenhet av USA, gjorde i en GP-krönika nyligen en intressant jämförelse mellan USA och EU:

USA började som en EU-liknande konfederation som varade mellan självständighetsdeklaration 1776 och den nuvarande konstitutionens införande 1789. Skillnaden mellan "The Articles of Confederation" och den nya konstitutionen handlade just om balansen mellan delstaternas suveränitetsanspråk och den federala makten. Vad som saknade i den första, svaga versioner av USA var bland annat en exekutiv makt, det vill säga en president och tillhörande myndigheter, och möjligheten att beskatta. Delstaterna höll hårt i pengarna och detta ledde till akuta problem inte minst vad gällde finansieringen av befrielsekrigen. För att EU ska kunna gå vidare och kontrollera sina gränser, fördjupa demokratin, skapa ett samhällskontrakt byggd på principen skatter in, sociala investeringar ut, så krävs att man överger den konfederala morasen.Men mycket pekar idag på att det tåget redan gått.

Göran Persson gjorde en liknande analys på ett seminarium nyligen som jag skrev om här och här.