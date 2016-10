Trump till kvinna med bröstpump: ”Du är vidrig”

1997

I boken "Trump: The art of the comeback" från 1997 berättar Trump vad han tycker om äktenskapsförord.

"Det finns i princip tre typer av kvinnor och inställningar. Först har vi den bra kvinnan, som verkligen älskar sin framtida make för den han är, men som av princip vägrar att skriva på. Jag förstår det till fullo, men mannen borde ändå hitta någon annan. Den andra är den kalkylerande kvinnan som vägrar att skriva på äktenskapsförord eftersom hon tänker utnyttja den fattiga, ovetande stackaren som hon har i sitt våld. Sedan finns det också kvinnan som utan att tveka snabbt skriver på äktenskapsförordet för att snabbt kunna roffa åt sig pengarna som hon kan få."