Här är förra årets tolv största floppar på bio

Foto: Giles Keyte

The Huntsman: Winter’s war

Regi: Cedric Nicolas-Troyan

Spinoff-filmen till ”Snow white and the Huntsman” (2012) fick inget lyckligt slut på biograferna: de 164,6 miljoner inspelade dollarna ställs mot en budget om minst 115 miljoner dollar och en kostsam reklamkampanj. Inte ens den stjärnspäckade rollistan – Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain och Emily Blunt – kunde rädda detta fantasyäventyr; förlusten anges vara 75 miljoner dollar. Att jämföra med ”Snow white and the Huntsman” som spelade in 396,6 miljoner dollar.

”’The Huntsman: Winter’s war’ är så våldsam att den är direkt olämplig för de yngre, och alltför urvattnad för de äldre. Här finns inget vi inte redan sett förut”, skrev SvD:s Anna Hellsten i sin recension.