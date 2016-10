Här är duetten som hånar Clinton och Trump

En video där duellanterna ser ut att sjunga duett till hitten "(I've had) The time of my life" har visats hundratusentals gånger. Debatten kallades för den smutsigaste någonsin i USA, men den andra duellen mellan kandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump är också den mest hånade. Satirklippen och kommentarerna på sociala medier exploderade i antal under debatten och flödet av förlöjliganden fortsätter.