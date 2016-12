Den aktuella versionen av Rowlings "The tales of Beedle the bard" innehåller förutom 6 000 handskrivna ord även författarens egna illustrationer. Rowling gav boken till sin första förläggare Barry Cunningham som nu ska ha fått Rowlings godkännande att sälja det unika verket. En del av vinsten kommer att skänkas till hennes välgörenhetsorganisation Lumos.

"The tales of Beedle the bard" är en så kallad spinoff på böckerna om Harry Potter och publicerades 2007.