Leaders of BRICS countries, from left, Brazilian President Michel Temer, Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, and South African President Jacob Zuma raise their hand for a group photo at the start of their summit in Goa, India, Sunday, Oct. 16, 2016. Foto: Anupam Nath

Over the years, expanding trade and investment between the U.S. and China provided the ballast for the world’s most consequential relationship. We know where the alternatives can lead. In the 1930s, America turned inward and threw up barriers to trade. Global conflict rapidly followed.

Så skriver Andrew Browne i en tänkvärd essä i lördagens Wall Street Journal.

Hans sammanfattning pekar på det helt centrala sambandet mellan handel och fred.

Annons X

Detta samband förnekas nu på många håll..

Både den radiala högern och den radikala vänstern hatar handeln och driver protektionistiska argument.

Sammanbrottet igår i frihandelsförhandlingen mellan EU och Kanada visar hur farligt världen idag lever.

Om EU och Kanada inte kan enas om ett avtal hur ska då ”skilsmässoförhandlingen” mellan EU och Storbritannien kunna nå ett mål någonsin?

Det råder ingen brist på högröstade förespråkare för världens rustningsintressen som ser mer vapen som framtidlösningen.

Den historiska erfarenheten ger inte något stöd för detta.