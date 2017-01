Han vill ta bort alla stora sedlar

Kenneth S Rogoff, professor vid Harvard University och före detta chefekonom på Internationella valutafonden (IMF) var i början av 2000-talet rådgivare till Riksbanken.

Han lyfter fram Sverige, där tusenlappen nyss togs bort och digitala betaltjänster breder ut sig, som en förebild när det gäller att ta steg mot att få bort stora sedlar ur ekonomin. De stora sedlarna används enligt Rogoff nästan uteslutande av kriminella och terrorister och begränsar möjligheten för centralbanker att snabbt och effektivt hantera finanskriser och recessioner med minusränta.

”Utan sedlar skulle det kanske aldrig ha blivit någon tysk hyperinflation och kanske inte heller ett andra världskrig”, skriver Rogoff i boken The Curse of Cash (Kontanternas förbannelse).

