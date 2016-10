Han tog de sista bilderna på Marilyn Monroe

George Barris tog de sista bilderna på Marilyn Monroe. Det var på en strand i Santa Monica, Kalifornien. Foto: George Barris/IBL

Minnesord: George Barris 1922–2016

Det var den 13 juli 1962 på en strand i Santa Monica, Kalifornien. Marilyn Monroe, som var 36 år gammal, hade precis fått sparken från filmen ”Something’s got to give” för att hon ständigt kom för sent eller inte alls dök upp. Då, några veckor före hennes död, knäppte George Barris de sista professionella bilderna av skådespelerskan. Hon satt i sanden med en tjock tröja på sig och en filt över knäna.

George Barris jobbade med Monroe i flera månader och bilderna finns med i Gloria Steinems bok ”Marilyn”. Barris och Monroe hade träffats redan 1954 i New York under inspelningen av ”Flickan ovanpå” och blivit vänner. Då tog han tog bilden där hon står i sin klassiska pose när kjolen blåser upp.

Barris brukade alltid berätta att första gången de sågs fotade han henne diskret i smyg medan hon lutade sig ut genom ett fönster. När hon upptäckte honom trodde han att det skulle bli problem, men hon sa bara glatt: ”Jag tar ett dussin av de där bilderna.”

Hon ringde honom den 3 augusti, 1962, två dagar före sin död. ”Det var på fredagen, jag var i New York, och hon ville veta om jag kunde hälsa på henne i helgen och att det var brådskande”, har han berättat i New York Times. Men Barris hade planer på att träffa sin familj och de bestämde att han skulle dyka upp på måndagen.

Marilyn Monroes kropp hittades på söndagen. Två läkare menade att hon dött av en överdos. Barris har flera gånger sagt att han inte trodde att det var ett självmord. Själv lämnade han USA för att undvika misstankar om att han visste mer än han berättade. Han bodde i Paris i två decennier innan han flyttade tillbaka.

George Barris fick en lådkamera av sin bror redan när han var sex år gammal. Med tiden hann han fotografera dåtidens stora stjärnor som Frank Sinatra, Sophia Loren, Marlon Brando, Charlie Chaplin, Steve McQueen, John Wayne och Elizabeth Taylor. Han tog också bilden som blev skivomslaget till världshiten ”The twist” med Chubby Checker.

Men de flesta förknippade honom ändå med Marilyn Monroe, något han förlikade sig med. 1995 kom hans egen Monroe-bok: ”Marilyn: Her life in her own words: Marilyn Monroe’s revealing last words och photographs”.

I en intervju på Youtube säger George Barris att solen höll på att gå ner och att han sa till Marilyn Monroe: ”Det här är den sista bilden jag tar av dig så låt oss göra den till en bild alla kommer att minnas, som du kommer att vara stolt över.”

Hennes sista ord var, enligt George Barris, ”den här är bara för dig, George”. Sedan gav hon honom en slängkyss.