Han kommer tillbaka Foto: Evan Vucci

Jag skrev nyligen om Jonathan Chaits bok ”Audacity - How Barack Obama defied his critics and created a legacy that will prevail” (Custom House, 2017).

Jag har just avslutat en annan bok på samma tema: Michael d’Antonios ”A Consequential President - The legacy of Barack Obama” (St Martin’s Press).

Den är inte så argumenterande och pläderande som Chaits, men greppet är detsamma: en genomgång av president Obamas åtta år i Vita huset och de utmaningar han hade att hantera.

Både Chait och d’Antonio pekar på det faktum att trots att Obama bekämpades med sådan hetta av republikanerna så omfamnades han inte särskilt helhjärtat av den politiska vänster som han stod närmast.

Just den centrala aspekten på Obamas tid i Vita huset analyseras på ett intelligent och elegant sätt av E J Dionne Jr och Joy-Ann Reid i en volym som innehåller Obamas viktigaste tal: ”We are the change we seek - The speeches of Barack Obama” (Bloomsbury).

Obama var absolut inte en politiker höjd över de partipolitiska striderna, men under hela hans tid i offentligheten - från talat till det demokratiska konventet 2004 som gjorde honom till en politisk megastjärna på samma sätt som Ronald Reagans tal ”A Time for Choosing” 1964 som på samma sätt sedermera gjorde honom till en presidentkandidat - fanns det ett annat huvudtema.

Det är Obamas budskap om vikten av nationell enighet, om fokus på det bästa i landets inneboende styrka.

Obama beundrade Reagan och sa om honom att han såg det medborgarna önskade: ”klarhet, optimism, en återvändo till den känsla av dynamik och entreprenärskap som vi har saknat”.

Precis som hos Bill Clinton återkommer hos Obama författningens ord om ”a more perfect union”,men i Obamas version handlade det uttryckligen om en ambition att verka för ett allt bättre land - USA can always be perfected.

Förordet slutar med konstaterandet att många framöver kommer att återvända till Obamas tal eftersom USA är ett land där det alltid kommer att finnas en marknad för hopp.

För den som idag kanske inte har någon tydlig bild av Barack Obama innan han blev president rekommenderar jag varmt hans bok ”Dreams from My Father” som publicerades 1995.

Obama skrev den under sin tid som redaktör för prestigefyllda Harvard Law Review. Den blev ingen bestseller då, men efter konventtalet 2004 hamnade den på alla bestsellerlistor och var sedan en viktig del av den politiska kraft som gjorde honom till president 2008.

När jag i bokhandeln i den lilla amerikanska stad där jag bor några månader köpte ett nytt exemplar av ”Dreams from My Father” så sa bokhandlaren till mig:

– Som vi nu väntar på hans egen bok om presidentåren!

Den kommer säkert.

Men det lär ta ett tag.

Barack Obama är en politiker med många sidor.

Just nu är det som mest slår mig hur tagen Donald Trump är av mötena med Obama och inte minst av brevet som Obama lämnade efter sig i Vita husets Oval office till sin efterträdare.

Jag tror han gillar mig, säger Trump.

Kanske det.

Där finns en del av Barack Obamas storhet.

Han kunde se bortom dagspolitiken.