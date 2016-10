”Han riskerar sitt liv och sin frihet”

Situationen för Abdullah al-Khateeb kommer sannolikt fortsätta att vara extremt svår och han lever i dag gömd i Syrien, skriver Ingrid Lomfors och Mai Greitz. Foto: Palestinian League for Human Rights – Syria

’Jag är inte ens säker på om jag kommer att leva om fem eller tio år.’

En ung man lever under konstant hot. Han har klarat sig undan två kidnappningsförsök, han har skottskadats i ett attentat riktat mot honom, hans far är fängslad på grund av av sin sons aktivism och bröderna har tvingats fly till Europa. Denna person viger sitt liv till att hjälpa andra. Han sätter sitt samhälles barn i första rummet. Han vet att han med sitt engagemang riskerar sitt liv. Det kanske är just därför han förstår att han måste göra det.

Våra mänskliga rättigheter behöver försvaras varje dag. Av oss alla, var och en. Av den unge mannen i Syrien. Av hans vänner. Av oss som är dessa hjältars vänner. I den trygga tillvaro vi befinner oss i i Sverige, kan vi ändå spela en viktig roll i att stötta och uppmärksamma dem som mitt i kriget gör hjälte­dåd för sina medmänniskor. Vi kan lyssna på deras berättelser, vi kan hjälpa på vägen och välkomna dem som är på flykt. Den unge mannen heter ­Abdullah al-Khateeb, syrisk-palestinsk freds- och människorättsaktivist. Mitt i pågående krig och i korselden mellan stridande parter dokumenterar han övergrepp, medlar mellan olika grupper och för de mest utsattas talan. Han verkar med livet som insats. För detta tilldelas han i år en av Sveriges viktigaste utmärkelser.

1944 hette en annan ung hjälte Per Anger. Under andra världskriget räddade han så många han kunde undan förföljelse och avrättningar. Han var legationssekreterare vid den svenska beskickningen i Budapest. På eget initiativ delade han ut provisoriska pass som blev räddningen för många. För att hedra Per Anger gav regeringen år 2004 Forum för levande historia i uppdrag att årligen dela ut ett pris till hans minne för att främja humanistiska och demokrati­främjande insatser. Vi är mycket stolta över att 2016 års Per Anger-pris tilldelas Abdullah al-Khateeb.

Abdullah al-Khateeb är palestinier född 1989 i Yarmouk utanför Damaskus i Syrien. Sedan upproret mot diktaturen inleddes 2011 har han varit en stark företrädare för de fredliga kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. De mänskliga rättig­heterna måste ständigt befästas och försvaras. Då är utbildning, dokumentation och information oerhört viktiga element. Han har arbetat med utbildningsprojekt kring folkrätt, mänskliga rättigheter och demokrati och utbildat fler i att dokumentera övergrepp från regimen och islamistiska grupperingar. Han har bland annat dokumenterat 170 fall där människor dött av svält under belägringen av Yarmouk. Världen måste få veta, anser Abdullah. Och vi måste orka ta del av informationen, anser vi. Om detta måste vi berätta.

Pristagaren lyfter, både genom sin egen person och genom sitt engagemang, en grupp i Syrien som är särskilt utsatt. Abdullah al-Khateeb är en av grundarna av Palestinian League for Human Rights – Syria. Detta nätverk övervakar och dokumenterar palestinska flyktingars situation i Syrien och syftar till att främja statslösa palestiniers rättig­heter. Syriska palestinier beviljas inte syriskt medborgarskap vilket innebär en avsaknad av alla medborgerliga rättigheter. De har ingen möjlighet att fly till Jordanien eller Libanon då de inte tas emot där. Den syrisk-palestinska minoriteten har en mycket utsatt och pressad situation, i praktiken inlåsta i ett krigshärjat land.

Abdullahs hemstad Yarmouk sattes under belägring och blockad av den syriska regimen år 2011 vilket har lett till stora humanitära lidanden. Abdullah engagerade sig därför också i jordbruksprojekt för att genom lokal självförsörjning minska svälten, och i arbetet med att organisera sjukvårdsinsatser i en belägrad och attackerad stad. Efter att IS invaderat Yarmouk flydde han till Yalda och fortsatte samma arbete i den belägrade staden. Situationen i Yalda har också präglats av spänningar mellan ­etniska syrier och palestinska syrier. Abdullah al-Khateeb har på många sätt verkat för att överbrygga dessa.

Vi kan med priset, i form av uppmärksamhet, stötta Abdullah och hans kollegors arbete. Men faktum kvarstår – situationen är helvetisk för Abdullah al-Khateeb. Trots detta fortsätter han och hans vänner sitt arbete. Behoven är oändliga. Abdullah själv beskriver omfattningen av det ofattbara: ”Vad Syrien bevittnat är fruktansvärt. De förluster som syrierna måste uthärda är bortom förståelse för vem som helst.” Han är glad och stolt för priset och hoppas det ska hjälpa dem i deras arbete och fungera som ett internationellt erkännande av syriska människorättsaktivister. Och han anser, liksom vi, att det är angeläget med ett ökat svenskt och internationellt fokus på den syriska frågan. Situationen för Abdullah kommer sannolikt fortsätta att vara extremt svår och han lever i dag gömd i Syrien. Han riskerar sitt liv och sin frihet. I dagsläget har han inga möjligheter att förflytta sig utan att riskera att arresteras och torteras i något av regimens fängelser. Han lever under ett ständigt hot från flera islamistiska grupperingar.

Abdullah al-Khateeb beskriver att han lindrar sitt eget lidande genom att koncentrera sig på arbetet och aktivismen. ”Vad annat kan vi göra, än att göra motstånd?” frågar han oss och tillägger: ”Jag är inte ens säker på om jag kommer att leva om fem eller tio år. Men jag är säker på att jag kommer fortsätta på alla de sätt som är möjliga att jobba för det jag tror på och använda alla de icke-våldsmetoder som står i min makt.”

Vi kan inte nog starkt påminna om att de ansvariga för krigsbrott och brott mot mänskligheten måste ställas inför rätta, i internationella forum såväl som i Sverige. Den syriska regimen måste upphöra att tortera och döda fredliga aktivister som Abdullah samt attackera sin egen civilbefolkning. De demokratiska krafterna i Syrien behöver vårt stöd, ekonomiskt och moraliskt.

Låt oss ställa frågan: Gör vi i Sverige verkligen allt vi kan? Vi anser att vi inte kan svara ja på den frågan.

Ingrid Lomfors

överintendent Forum för levande historia

Mai Greitz

ordförande Internationella juristkommissionen (ICJ Sverige)

