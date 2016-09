Han kan styra miljonstaden – från fängelset

Det bor 20 miljoner människor i Karachi. Den nya borgmästaren kan tvingas styra staden från fängelset. Foto: Fareed Khan/AP

Livet i Karachi präglas av laglöshet och poliskt våld. Vatten är en bristvara och sopbergen höga.

När 60-åriga Waseem Akhtar nyligen valdes till borgmästare lovade han att förbättra livet för Karachis över 20 miljoner invånare.

Problemet är bara att han sitter frihetsberövad, anklagad för uppvigling och terrorism.

– Jag kommer att söka frihet i domstol, annars kommer jag att styra staden från ett kontor i min fängelsecell, sade Akhtar under en kort permis när han svors in på posten, enligt The New York Times.

Akhtar greps i juli och anklagas bland annat för att ha beordrat tillslag mot ett upplopp i Karachi som slutade i ett blodbad 2007. Han tillhör Muttahida Quami-rörelsen (MQM), som länge dominerat stadens politik.

MQM har fått skulden för etniskt våld i Karachi och anklagas för att använda utpressning och mord för att befästa sin makt – något Akhtar tycks vilja distansera sig från.

– Jag är inte MQM:s borgmästare. Jag är Karachis borgmästare, säger han.

Det är dock oklart hur Akhtar, som nekar till anklagelserna, tänkt utföra sin plikt från fängelset – och om det ens vore lagligt.