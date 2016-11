Han dansade disco redan på barnhemmet

David Mancuso 1974. Foto: Allan Tannenbaum/IBL

David Mancuso 1944–2016

Våren 2010 var jag med och arrangerade ett slags panelsamtal där vi hade bjudit in den amerikanska discjockeyn och journalisten Colleen ”Cosmo” Murphy samt den brittiske forskaren och författaren Tim Lawrence, för ett samtal kring New Yorks discoscen.

Eftersom Colleen var den legendariske klubbarrangören David Mancusos protegé och även dj på hans klubb The Loft i New York, och Tim några år tidigare hade släppt en bok om den amerikanska dansmusikens historia började vid sedan prata om honom. Och särskilt en historia fastnade, den om hur Mancuso som nyfödd lämnades bort till ett barnhem som sköttes av nunnor. Tim berättade att när han hade intervjuat Mancuso så framkom det att hans lyckligaste minne från barndomen var ett partyrum på barnhemmet som sköttes av nunnan Alicia. Denna var alltid på festhumör och i rummet fanns ballonger, en skivspelare, en trave skivor och massor av juice för att göra barnen glada. Den etniska mixen var stor på barnhemmet – eftersom barnhemmet ofta bytte personal, och nya barn hela tiden tillkom växte barnen upp med en tolerant känsla av utvidgade och flytande familjer. Något som skulle komma att sätta prägel på såväl Mancusos liv, som hela stans klubbscen.

Tjugofem år senare, på Alla hjärtans dag den 14 februari 1970 öppnade David Mancuso upp sin egen lägenhet på 647 Broadway för en fest under namnet The Loft, där devisen löd ”Love saves the day”. Detta har i efterhand kommit att räknas som dansmusikvärldens år noll – det var där och då den moderna klubben föddes. The Loft hade det bästa ljudsystemet, de bästa dansarna och den mest öppna och tillåtande attityden, och blev snart ett andra hem för en partyglad publik som mestadels bestod av homosexuella, afroamerikaner och latinos. Klubben var fylld av ballonger och det delades ut gratis fruktbål som tidsenligt nog hade spetsats med LSD. Den musik som den Jesus-liknande hippien David Mancuso spelade på dessa fester kom att bli en slags ideologisk kanon för den underjordiska dansmusiken. Här samsades War med Demis Roussos, här mixades Joe Gibbs med Ian Dury och här mötte Fingers Inc upp med Patti Labelle. Klubben, som finns kvar än idag, blev skola för andra dj:er såsom bland andra den ikoniske Larry Levan och housemusikens gudfader Frankie Knuckles. The Loft-festerna blev så tongivande att Mancuso kunde göra en låt till en hit genom att spela den på sin klubb. Manu Dibangos klassiker ”Soul Makossa” var från början endast en b-sida på en obskyr fransk singel som Mancuso hittade i en västindisk skivaffär, men den kom snart att bli en världshit, tack vare Mancuso. Det var på The Loft som discon kom att utkristalliseras i såväl ideologi som ljudbild. I boken ”Last night a dj saved my life” skriver författarna Bill Brewster och Frank Broughton att ”om discon, och den musik som kom efteråt, har en ängel, så är det Mancuso. Och om den har en födelseplats, är det hans klubb – The Loft.”

David Mancuso avled i New York i måndags, 72 år gammal. Himlen har ett ordentligt party att vänta sig, nu när discons tilltufsade ängel har anlänt.