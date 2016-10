Foto: Henrik Montgomery/TT

"Dashing through the snow" utspelar sig i New York och handlar om en utarbetad polis med ett ansträngt förhållande till sin son. Den ende som kan reparera förhållandet? Jultomten.

Filmen beskrivs som en familjekomedi i stil med "Liar Liar" (1997) och "Elf" (2003).

Kevin Hart slog igenom i början av 2000-talet och har sedan dess spelat i en lång rad filmer. Tidigare i år besökte han Sverige med sin ståupp-show "What now?".