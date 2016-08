Britten och barock

Det var i tisdags kväll upplagt för en kontrasternas afton på Östersjöfestivalen. Åtminstone för den som tänkte sig gå på både barockkonserten med mezzon Ann Hallenberg och den sena Prokofjevtillställningen.

Inte så att barockmusik kan förväntas vara tam. Det har gått inflation i rockigt spelad barock, men det kan man inte förklara Concerto Köln medskyldig till, även om ensemblen definitivt inte tillhör de timida. Tyskarna bildade stommen i en konsert som sträckte sig från ett urval av Benjamin Brittens körstycken i ”A.M.D.G” till ett urval ur Händels rika produktion.

Urval är förstås tidsbesparande, som i snabbspolningen av Händels oratorium ”Herkules” efter paus, där Hallenberg suveränt tog fram de affektladdade grundsituationer som Herkules hustru Deianeira försätts i: längtan efter hjälten ute på äventyr, glädjen över hans återkomst, svartsjukan när han medföljs av en ny kvinna och så desperationen när han av misstag dödas av hustrun. Hallenberg liknade effektfullt nog en stumfilmsstjärna i sin grekiskt-klassiskt inspirerade framtoning, men framför allt fanns allt i rösten – från de smygande tonansatserna till de vilda tonkaskaderna. Fascinerande!

Men med urval följer också brottytor. Att Radiokören inledde med fyra korta Brittenstycken skapade bara obalans, och först med Händels magnifika hymn ”Zadok the Priest” före paus tog konserten fart. Den nämnda kontrasten mellan konserterna fanns mellan den väldefinierade barockklangen, stilfullt och stilenligt preciserad av en inspirerad Olof Boman, och den följande konsertens besök av Mariinskijteaterns färgmättande orkester under en allt annat än exakt Valerij Gergijev.

Mariinskijteaterns orkester, med Daniel Lozakovitj på violin, dirigeras av Valerij Gergijev. Foto: Arne Hyckenberg

En uppgift som florerar säger att president Putin velat se 2016 som ett Prokofjev-år, udda nog 125 år sedan tonsättaren föddes. Kanske kan det också ha att göra med att denne såg dagens ljus i Donetskregionen, då en del av det ryska väldet, nu som bekant krigsområde i östra Ukraina.

Gergijev, vars karriär liksom Putins bygger på en önskan om att göra ”Russia great again”, har mycket riktigt uppmärksammat Prokofjev och inledde även sin medverkan under Östersjöfestivalen med just honom. Samma tonsättare spelade han och orkestern även i Palmyra efter att rysk militär i våras varit med om att befria den syriska staden från IS. Konserten sändes i rysk statstelevision. Propagandaapparaten går på högvarv på olika fronter.

Nu gick det som på räls men inte mer. Att Daniel Lozakovitj, född i Stockholm 2001, kommer att bli en framstående violinist råder det inget tvivel om men det är en bit kvar innan han har den auktoritet som krävs i Prokofjevs andra violinkonsert. Glansfullt men inte karaktärsfullt. Den tredje symfonin, en av tonsättarens mest kraftfulla artikuleringar av den moderna splittringen, blev också den oväntat beskedlig. Först med extranumret, Debussys ”En fauns eftermiddag”, uppstod den laddning som Gergijev och orkester är mäktig.