Religion och sex är de två helande aktiviteter som vi har att tillgå, konstaterade en gång Leonard Cohen. ”Hallelujah”, en av hans mest klassiska låtar, förenar biblisk mytologi med erotiska undertoner i en lovsång till tillvarons gåtfulla universum av skönhet och mystik.

Leonard Cohen med sin gitarr i New York 1985. Foto: Oliver Morris/IBL

Det hade inte hunnit gå många minuter efter beskedet om att Leonard Cohen är död innan internet började skämta om hur många gånger vi skulle behöva höra hans kanske mest älskade sång de närmaste dagarna, ”Hallelujah”. Leonard Cohen själv menade vid något tillfälle att han förvisso tyckte att låten var bra, men att den sjöngs lite för ofta. Ett sätt är ju att stänga av radion eller tv:n när den kommer; ett annat kan vara att bejaka störtfloden och lära känna sången närmare.

Man kan fundera över om det finns en särskild mening med att just denna sång så mycket har sjungits och inte bara hörts. Jag tänker dels på det faktum att den har tolkats av många andra artister än trubaduren själv, dels att den är omtyckt som allsång. Leonard Cohens ”Hallelujah” släpptes första gången 1984 på albumet ”Various positions”. Till en början blev låten inte så uppmärksammad, men ­efter hand fick den uppskattning genom andra ­artister som tog upp den på sin repertoar. Leonard Cohens inspelning är inte märkvärdig. Hans låtar är över huvud taget inte den sortens intrikata musikaliska byggen som till exempel Joni Mitchells, en annan kanadensisk singer-songwriter i samma ­generation som ofta nämns i samma andetag som Cohen, men som är en helt annan typ av kompositör. ”Hallelujah” är en enkel låt musikaliskt sett, i gungande 12/8-delstakt med en refräng eller kanske ska man säga omkväde som är lätt att sjunga med i: ”Hallelujah!”. I Cohens originalversion svarar en maffig gospelkör av kvinnoröster för refrängen.

Det stora genomslaget fick sången med Jeff Buckley, vars inspelning släpptes 1994 och som långsamt klättrade i popularitet under flera års tid. Under årens lopp har sången framförts av hundratals olika artister – från svenska Nordman till Rufus Wainwright, K D Lang och Bob Dylan. Den har förändrats och tolkats, eftersom den alluderar på bibliska texter och kanske Cohens eget liv, och kan ges många betydelser.

”I heard there was a secret chord that David ­played, and it pleased the Lord”, sjunger Leonard Cohen i öppningsstrofen. Bibelns David, läser vi i Gamla testamentet, möter som en ung fåraherde och strängspelare kung Saul. Denne plågas av en ond ande, och får rådet att leta upp någon som spelar lyra. ”Var gång Guds ande ansatte Saul grep David lyran och spelade. Då kände sig Saul lättare till mods. Han blev lugn, och den onda anden lämnade honom” (1 Samuelsboken 16:23).

Med tiden blev David själv kung. Han regerade länge, och framstår som mycket mänsklig och alltså motsägelsefull. David kan fördriva onda andar med sin musik. Han enar det judiska folket, Guds älskade. Men David är också en äktenskapsförbrytare, en krigare, en grubblare. I hans Psaltarverser uppmanas folket att lovsjunga Gud till stränginstrument – en singer-songwriters urtext. Psaltaren innehåller psalmer till rikedom och fest, men Psaltaren är ­också full av smärta där människan kastar sina anklagelser på Gud. Människan, berättar Psaltaren genom sina växlande humörsvängningar, står hela tiden i relation till sin skapare.

I den andra versen av Cohens ”Hallelujah” flätas denna Gudsrelation samman med den erotiska dragningskraften mellan människor, alltså det andliga med det köttsliga. I en centrallyrisk maggropsreaktion berättas det i sången att ”her beauty and the moonlight overthrew you”, ungefär ”hennes skönhet och månljuset knäckte dig”. Scenen berör Andra Samuelsboken 11, där David vaknar, nu själv kung, går upp på taket till sitt palats och ser den sköna Batseba bada.

Scenen skildrar ett slags frälsningsögonblick, men både för Leonard Cohens figur och för Bibelns kung David krossar det också något i mannen. Bat­seba är redan gift med en annan, men David sänder efter henne och hon blir med barn. Gud straffar David, barnet dör, David håller sträng fasta, sover på golvet, faller. Hans syndiga mänsklighet blir en kroppslig erfarenhet som Leonard Cohen kan låta klä sin poesi i.

Leonard Cohen (1934–2016). Foto: Igor Vidyashev/IBL

Psykologer har påpekat att det ofta finns ett sadistiskt drag i Leonard Cohens texter. Han sjunger om en relationernas dragkamp mellan styrka och svaghet, men det är inte givet vem som är den starkare. På tvärs emot nu gällande ideal odlar Cohen polariteten mellan det manliga och det kvinnliga. Hans röst, med åren allt mörkare, ställdes gärna i kontrast till de ljuva kvinnoröster som befolkade hans ensamma trubaduruniversum och tassade runt, som man tänker sig, barfota på hans hotellrum. Men mannen i sången är hennes slav, inte vice versa.

Her beauty and the moonlight overthrew you.

She tied you to a kitchen chair.

She broke your throne, and she cut your hair.

And from your lips she drew the Hallelujah.

Detta sadomasochistiska motiv har Leonard Cohen hämtat från ett ­annat bibelställe, berättelsen om den urstarke Simson och Delila (Domarboken 16) där Delila frågar: ”Tala om för mig var du får din väldiga styrka ifrån och hur man gör för att binda och kuva dig”, varpå Simson glatt svarar: ”Om man binder mig med sju färska senor som inte har hunnit torka, så blir jag lika svag som vem som helst.”

Simson ljuger, men erkänner till sist att det är i håret som hans styrka sitter. Denna berättelse drar Leonard Cohen på ett nästan brutalt sätt in i nuet. Det finns, som teologen Lisle Dalton har påpekat, ingen köksstol i Bibeln.

Man kan se det såhär: David och Simson är båda svaga i köttet. Föreningen med kvinnan blir deras nederlag, men är också Guds sätt att ge dem deras styrka tillbaka. Deras underordning inför kvinnan blir vägen till försoning med Gud, på det vis som underordning alltid i Bibeln visar ett mönster på människans litenhet inför tillvaron och på neder­laget som leder till mer liv: många släktled senare föds Jesus, Gud själv i kristen syn, som ett barn av Davids och Batsebas ätt.

Tillfrågad om detta tema svarade Leonard ­Cohen att religion och sex är de helande aktiviteter som är tillgängliga för oss. ”Det är så vi ingår i relationer; på hela det breda område av aktiviteter som vi ­kallar sex vilket inte enbart är kopulation. Det är ­insikten om att vi är oemotståndligt attraherade av varandra och vi måste hantera det, vi är oemotståndligt ensamma för varandra, och vi måste hantera det, vi måste hantera våra kroppar och våra hjärtan och själar och sinnen… Det omfattar hela den värld som omger oss alla. Och det är vad vi sysslar med hela tiden. På andra sidan av detta, och det är egentligen samma aktivitet, finns samma aptit på mening i kosmos, där var och en av oss upplever ­ensamhet och längtar efter någon form av försäkran från skaparen av detta kosmos.”

Människor, berättade Leonard Cohen i intervjuer, kom ofta fram till honom i den ärliga förhoppningen om att han skulle ha någonting att säga dem, kanske ge dem nyckeln till livets gåta. De hade i honom igenkänt en profet. Som alla konstnärer i den situationen slog Leonard Cohen ifrån sig. Han svarade att han inte hade mer att säga om livet än någon annan. Det var snarare språket som han ­talade med, med sina djupa rötter i urgammal andlighet, som gav en fingervisning om svar.

Det halleluja som sjungs i Leonard Cohens ­berömda sång beskrivs som både holy och broken. Det är beroende av oss som uttalar det, av vår bräcklighet, och därför, sjunger han, är både det söndriga och det hela lika mycket halleluja. Varje refräng (”Hallelujah”) i sången rimmas med ordet you, i amerikanskt uttal ya’. Också i detta nödrim finns en religiös, relationell mystik. Guds namn ”jag är den jag är” (2 Mos 3:14) betyder bara något som det finns ett du. Jag är, du är, och du och jag hör samman.

Leonard Cohen var en djupt andlig person, eller kanske rättare sagt en person som bejakade den djupa andlighet som finns i tillvaron. Som sådan var han en livs­njutare. Ingen undgår att märka sensualiteten och erotiken, men också vreden och kampen, i hans sånger. Men som en andlig ­person visste han också betydelsen av askes. Hans intresse för zenbuddhismen kom under 70-talet, han blev själv buddhistmunk 1996 och levde i kloster under långa perioder av sitt liv. Samtidigt var han från barndomen praktiserande jude och ­beskrev sig som ”fäst vid Jesus”.

”Jag vet”, sa Leonard Cohen en gång från scenen, ”att det finns ett stort öga som betraktar oss allihop. Det finns en dom som väger allting vi gör. Och inför denna stora kraft som är mäktigare än någon regering, står jag i vördnad och knäböjer i respekt. Och det är till denna stora dom, som jag tillägnar nästa sång: ’Hallelujah’.”

Samtidigt ska man inte uppfatta ”Hallelujah” som en sång som handlar om Bibeln. Leonard Cohen inskärpte ofta att han hade velat beskriva, som han sa, ”ett sekulärt halleluja”. Men Bibeln, kan man å andra sidan invända, handlar inte heller om Bibeln. Den som sjunger Leonard Cohens ”Hallelujah” får sjunga med generationer och använda ett ord som har använts i tusentals år, hebreiskans ord för att tillsammans lovsjunga Jahve, Gud. Det är upplivande att sjunga det ordet, menade Cohen själv.

Detta ord, halleluja, är inte reserverat för de övertygade. Det är ett ord för dem som lever. När Jeff Buckley i en av Cohens många textvarianter av sången sjunger att ”every breath we drew was hallelujah” spirar i de orden samma kvillrande liv som i den sista raden av Psaltarens sista psalm, nummer 150: ”Allt som lever och andas skall prisa Herren. Halleluja!” Med Leonard Cohens kroppsliga halleluja kan vi på det sätt vi vill delta i den lovsång som vi har fötts in i, i tacksamhet för hela det gåtfulla universum av skönhet och mystik som är vårt.