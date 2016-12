Fler 30-åringar tjänar mindre än föräldrarna

SvD besökte nyligen svenskbyn Stockholm i Wisconsin där Colleen Flynn driver ett kafé. Wisconsin blev i valet republikanskt för första gången sedan 1984. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Ekonomer och sociologer vid de amerikanska universiteten Stanford, Harvard och University of California har kartlagt lönenivåer för 30-åringar i USA och jämfört dem med deras föräldrar vid samma ålder, skriver Wall Street Journal.

Undersökningen visar att hälften (51 procent) av dagens amerikanska 30-åringar tjänar mer än deras föräldrar gjorde i samma ålder, justerat för inflation. Det kan jämföras med hur det såg ut på 1970-talet, då 92 procent av 30-åringarna tjänade mer än sina föräldrar.

Studien visar att trenden har varit konstant de senaste 40 åren, med en kraftig minskning under 1980-talet av andelen 30-åringar som tjänar mer än sina föräldrar. Inte ens under perioder med stark ekonomisk tillväxt kunde forskarna se någon förändring. Utvecklingen hejdades något under 1990-talet men har sedan tagit fart igen.

Tanken att barnen får det bättre än sina föräldrar är, enligt författarna till studien, en viktig del av den amerikanska drömmen.

– En sak som mina föräldrar trodde starkt på var att deras barn skulle få det bättre än de själva hade haft det. Det var en viktig faktor när mina föräldrar bestämde sig för att flytta till USA, säger Stanfordekonomen Raj Chetty, som kom till USA från Indien vid nio års ålder.

Idén om att den amerikanska drömmen håller på att vattnas ur har debatterats livligt i USA de senaste åren och var också ett av president Donald Trumps ledmotiv i valkampanjen.

Studien presenterar inte någon speciell orsak till den successiva kräftgången för löneutvecklingen, men pekar generellt på en svag ekonomisk tillväxt och större klyftor mellan de rikaste och resten av samhället.

– Medelklassens löner har stagnerat. Med en sådan utveckling blir det svårare för barn att klara sig bättre än sina föräldrar, säger Raj Chetty.

Han har kartlagt fattigdom och social rörlighet i ett antal studier som rönt stor uppmärksamhet i USA. Han kommer fram till att möjligheten för barn att skaffa en bättre ekonomisk standard än sina föräldrar bland annat beror på familjesituationen; barn som bor med två föräldrar klarar sig bättre. Men han har också funnit att den politik som förs på statlig och federal nivå spelar stor roll.

I de senaste rönen framgår att de sämsta förutsättningarna för barn att tjäna bättre än sina föräldrar finns i Mellanvästern. Forskarna tror att det bottnar i att den industri som dominerar här har påverkats av automatisering, och den har dessutom utsatts för hård konkurrens från Japan och Kina.

Raj Chetty och hans forskarkollegor bedömer att det är svårt att bryta trenden, men de tror att minskade inkomstklyftor skulle bidra till en förändring. Vägen tid kan gå via höjda minimilöner, stora satsningar på utbildning och minskad segregation, menar de.