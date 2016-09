Haldex-ägaren: Vi säljer inte till det priset

Foto: Anne Milloux

Det säger Johan Thorén, förvaltare av Strands småbolagsfond, till Nyhetsbyrån Direkt.

– När en styrelse rekommenderar aktieägare att sälja till underkurs måste man ha ordentligt på fötterna. Styrelsen föredrar förmodligen ZF som samarbetspartner, men jag måste se till fondandelsägarnas bästa, säger han.

Striden om Haldex inleddes tidigare under sommaren med att tyska SAF-Holland bjöd 94:42 kronor per aktie, vilket snart lockade fram fler budgivare. Först ut var just ZF Friedrichshafen, som bjöd 100 kronor. Därefter klev likaledes tyska Knorr-Bremse in i bilden med ett bud på 110 kronor per aktie, som snart matchades av ZF. SAF-Holland hade då redan gett upp utan att justera sitt bud.

Annons X

Nästa steg blev att Knorr klev upp till 125 kronor, varefter ZF höjde sitt bud till 120 kronor – alltså 5 kronor under Knorrs bud.

Styrelsen för Haldex har under processen hela tiden rekommenderat ZF:s bud, med motiveringen att en affär kan genomföras snabbt, medan Knorr skulle tvingas till en längre diskussion med konkurrensmyndigheterna.

Så du köper inte argumentet att ZF:s bud snabbare ger pengar i handen?

– Vill man kliva av i dagsläget kan man sälja i marknaden kring 127-128 kronor. Jag kan inte se varför jag skulle sälja till 120 kronor, säger Johan Thorén, som menar att turerna varit ovanliga genom hela processen.

Strand Kapitalförvaltning kontrollerar "cirka en och en halv procent" av Haldex, enligt Johan Thorén.