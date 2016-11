Häktade Rollén investerare i Neo Technology

Ola Rollén. Foto: Gunnar Lundmark

Det skriver Di Digital på onsdagen, baserat på anonyma källor.

Tanken var, enligt uppgifter till Di Digital, ursprungligen att Ola Rollén i egenskap av styrelseledamot skulle vara delaktig i Neo Technologys arbete med att öka omsättningen och kanske så småningom börsnoteras.

"Men de misstankar om insiderbrott som skakat har fått databasbolaget att inta en avvaktande hållning", skriver nyhetssajten.

Annons X

Neos operativa chef bekräftar att en finansieringsrunda nyligen har genomförts med flera investerare, bland annat Greenbridge, men avböjer att vidare kommentera Di Digitals uppgifter.

Neo Technology är baserat i Silicon Valley och har sina rötter i Malmö, och utvecklar en så kallad grafdatabas som underlättar hantering av stora mängder information.

I oktober 2015, i samband med Greenbridges investering på 20 procent av norska Next, sade Ola Rollén till Nyhetsbyrån Direkt att det skulle komma en ytterligare Greenbridgeinvestering lite senare under 2015. Greenbridges vd Emanuel Lang fyllde i att det troligen skulle bli fler investeringar under kommande tolv månader.