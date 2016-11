Hakkors sprejat i Beastie Boys-park

Klätterställningar i parken hade sprejats med hakkors och texten "Go Trump" (ungefär "heja Trump"). Adam Yauch, som avled i cancer 2012 vid 47 års ålder, var liksom de andra Beastie Boys-medlemmarna av judisk härkomst.

"Det här är parken där våra barn leker. Vakna upp människor. Detta är inte ok", lyder en reaktion på Instagram. New York–borgmästaren Bill de Blasios twitterkonto skriver att Adam Yauch stod för tolerans, och man uppmanar allmänheten att rapportera alla hatbrott.

Den legendariska hiphopgruppen Beastie Boys är kända för hits som "Fight for your right" och "No sleep till Brooklyn". Som barn lekte Adam Yauch i parken i Brooklyn Heights, och efter hans död uppkallades den efter honom.