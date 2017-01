Hadwin glänste i La Quinta

Adam Hadwin ler efter sin 59-runda i La Quinta. Foto: Chris Carlson/AP/TT

29-åringen gjorde sju birdies på de nio första hålen, och därefter sex till, och leder på totalt 17 under par.

Samtidigt krånglade det till sig för den tidigare ledaren Hudson Swafford under rondens tre sista hål, och han halkade ned till en delad tredje plats, totalt 15 under par.

Femfaldige majorvinnaren Phil Mickelson, som gjort comeback i tävlingen efter operationerna förra året, ligger delad 21:a, nio under par.

Annons X

David Lingmerth tappade under tredje rundan och ligger delad 32:a, totalt åtta under par. Henrik Norlander har gått på fem under par och ligger delad 68:a.

Jonas Blixt och Carl Pettersson är utslagna.