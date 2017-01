Hackerrapporten: Ryssland betalade Facebook-användare

Tillträdande presidenten Donald Trump säger att den enda anledningen till varför hackerangreppet mot de ”dåligt skyddade” Demokraterna diskuteras är för att de ”skäms så mycket över valförlusten.”

På Twitter skriver Trump att ”grav oaktsamhet av Democratic National Committee tillät att hackning kunde ske. Republican National Committee hade ett starkt försvar!”.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!

Trump informerades under fredagen om Rysslands attacker mot det amerikanska valet. Landets högsta underrättelsechefer träffade Trump som länge ifrågasatt och kritiserat underrättelsens slutsatser.

Enligt rapporten från NSA, FBI och CIA, som nu har offentliggjorts, är den samlade bedömningen tydlig – Rysslands president Vladimir Putin ska inte bara att ha känt till intrången utan också ”beordrat” dem – för att underminera tilltron till det amerikanska valsystemet, och för att skada demokraternas presidentkandidat Hillary Clintons kampanj.

Enligt rapporten råder det inte något tvivel om att Kreml hade en ”tydlig preferens för tillträdande president Donald Trump” och att samtliga tre underrättelseaktörer är säkra i sin bedömning.

Cyberattacker riktades mot både Demokraterna och Republikanerna, men det som Ryssland kom över från republikanskt håll avslöjades inte i samma grad.

Några försök att påverka själva röstningssystemet har inte uppdagats, enligt rapporten, vilket Trump ser som ett bevis för att intrången inte påverkade valresultatet och kallar anklagelserna mot Ryssland för en ”politisk häxjakt”.

I rapporten står det att underrättelsemyndigheterna inte har gjort någon bedömning om det var så.

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!