Guns N' Roses kommer till Sverige i sommar. Den 29 juni spelar rockveteranerna på Friends Arena i Solna som en del av turnén "Not in this lifetime tour", meddelar konsertarrangören Live Nation. Det blir första gången sedan 1993 som originalmedlemmarna Axl Rose, Duff McKagan och Slash spelar tillsammans på svensk mark, skriver Aftonbladet.