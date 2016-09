Guldracet fortsätter i Östersund

Trots 17 raka allsvenska matcher utan förlust finns det orosmoment i laget. Nicklas Bärkroth fick sin tredje varning i Helsingborg och är därmed avstängd. Dessutom har Kalle Holmberg haft fortsatta skadeproblem och tvingas vila. Filip Dagerstål flyttar upp från back till yttermittfält när Christopher Telo åter är vänsterback. I mål är Michael Langer tillbaka.

Tränaren Jens Gustafsson är beredd att möte ett passningsskickligt och bollhållande hemmalag.

"Det är en bortamatch som kommer att kräva vår allra bästa disciplin i vårt försvarsspel", säger tränaren Jens Gustafsson inför matchen till klubbens hemsida.

Hemmalaget Östersund saknar anfallaren Alhaji Gero som otäckt föll ihop på tisdagens träning. Han fördes med ambulans till sjukhus men mår nu efter omständigheterna bra. Men något spel blir det inte för den ännu mållöse anfallaren som ersätts av Andrew Stadler.

ÖFK får förlita sig på sitt fina hemmafacit. Laget har spelat in 22 poäng hemma och 10 på bortaplan, om man räknar in matchen mot Jönköping. Förlusten av avstängde Brwa Nouri kommer att vara kännbar på mittfältet. I stället kliver sommarens succéförvärv Curtis Edwards in från kanten och OS-spelaren Ken Sema går in som yttermittfältare.

Östersund (4–4–2): Aly Keita – Stefan Karlsson, Ronald Mukiibi, Sotirios Papagiannopoulos, Dennis Widgren – Alex Dyer, Douglas Bergqvist, Curtis Edwards, Ken Sema – Andrew Stadler, Saman Ghoddos.

IFK Norrköping (4–4–2): Michael Langer – Linus Wahlqvist, Andreas Johansson, Marcus Falk Olander, Christopher Telo – David Moberg Karlsson, Tesfaldet Tekie, Daniel Sjölund, Filip Dagerstål – Sebastian Andersson, Niclas Eliasson.