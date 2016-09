Guldlejonet till Filippinernas mest kompromisslöse

Regissören Lav Diaz tillsammans med biennalens president Paolo Baratta. Foto: Claudio Onorati / AP

Skaparen är filippinsk, heter Lav Diaz och är kanske ytterst känd för sina långa speltider (förra filmen ”A lullaby to the sorrowful mystery” var åtta timmar och fem minuter). En denna gång rätt human längd på tre timmar och 46 minuter samt först, främst och vackrast, Venedigs finaste filmpris kan vara puffen som behövs för att ge en av vår tids mest kompromisslösa filmkonstnärer ett bredare genombrott.

”Detta är för mitt land, mitt folk och deras kamp”, avslutade Diaz sitt tacktal.

Övriga priser från brittiske regissören Sam Mendes och hans jury (här satt bland andra Laurie Anderson, Chiara Mastroianni och Joshua Oppenheimer) fördelades på solida filmkämpar, innovativa art house-filmare och så ett par av dem som lyckas göra Hollywood något mindre strömlinjeformat och lite mera äventyrligt.

Silverlejonet tilldelades i den linjen Tom Ford för hans labyrintiska thriller ”Nocturnal animals” medan regipriset delades mellan mexikanske Amat Escalante för det erotiska dramat ”La region salvaje” (”Den vilda regionen”) och ryske veteranen Andrej Konchalovskij för ”Paradis”, ett djärvt målat andra världskrigsdrama i svartvitt med vittnesmål från andra sidan dödsriket.

Den stort hyllade ”Jackie” tog varken hem något skådespelarpris till Natalie Portman i rollen som Jackie Kennedy eller regipriset till Pablo Larrain, däremot belönades manusförfattaren Noel Oppenheim för sin skrivande insats. Det ”lilla” jurypriset gick till Ana Lily Amirpours kannibaldystopi ”The bad batch”, vars titel säkert inte av en händelse rimmar på ”Mad Max” och av sin upphovskvinna helt korrekt kallas ”en knäpp och skruvad saga”.

Skådepelarna på årets prispall blev Oscar Martinez som Argentinas förste Nobelpristagare i komedin ”El ciudadano ilustre” (”Den distingerade medborgaren”) och Emma Stone, som utöver sedvanligt fint spel visade upp strålande sång- och dansskicklighet i musikalen ”La La Land”. Det återkommande Venedig-priset för ung och lovande talang instiftat av Marcello Mastroianni gick till tyska Paula Beer som har den centrala rollen i François Ozons första världskrigsdrama ”Frantz”.

Svenska utmärkelser blev det också på sitt håll. Amanda Kernells uppmärksammade långfilmsdebut ”Sameblod” tog emot priser från både kritikerjuryn Fedeora (The Federation of Film Critics of Europe and the Mediterranean) och biografnätverket Europa Cinemas. Filmen fick varmt positive recensioner från samtliga av branschjättarna The Hollywood Reporter, Screen International och Variety. Ett segertåg kan knappast börja bättre.