Guldbaggefavorit – men bara på pappret

Bästa film: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", "Jätten", "Min faster i Sarajevo", "Skörheten", "Sophelikoptern"

Bästa regi: Hanna Sköld: "Granny's dancing on the table", Felix Herngren och Måns Herngren: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Goran Kapetanovic: "Min faster i Sarajevo", Alexandra-Therese Keining: "Pojkarna"

Bästa kvinnliga huvudroll: Karin Franz Körlof: "Den allvarsamma leken", Maria Sundbom: "Flickan, mamman och demonerna", Tuva Jagell: "Pojkarna", Jessica Szoppe: "Sophelikoptern"

Bästa manliga huvudroll: Jonathan Silén: "Det moderna projektet", Lennart Jähkel: "Granny's dancing on the table", Milan Dragisic: "Min faster i Sarajevo", Anders Mossling: "Yarden"

Bästa kvinnliga biroll: Liv Mjönes: "Den allvarsamma leken", Ia Langhammer: "Flykten till framtiden", Svetlana Rodina Ljungkvist: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Sadzida Setic: "Min faster i Sarajevo"

Bästa manliga biroll: Michael Nyqvist: "Den allvarsamma leken", Henrik Dorsin: "Flykten till framtiden", Iwar Wiklander: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Johan Kylén: "Jätten"

Bästa manuskript: Jan Vierth och Anders Sparring: "Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld", Johannes Nyholm: "Jätten", China Åhlander, Dragan Mitic och Goran Kapetanovic: "Min faster i Sarajevo", Sara Nameth: "Yarden"

Bästa foto: Ita Zbroniec-Zajt: "Min faster i Sarajevo", Anders Bohman: "Sophelikoptern", Ita Zbroniec-Zajt: "Yarden"

Bästa klipp: Henrik Källberg: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Johannes Nyholm och Morten Højbjerg: "Jätten", Therese Elfström och Tora Mkandawire Mårtens: "Martha & Niki"

Bästa kostym: Kicki Ilander: "Den allvarsamma leken", Jaana Fomin: "Flykten till framtiden", Moa Li Lemhagen Schalin: "Upp i det blå"

Bästa ljud/ljuddesign: Jan Alvermark: "Ester Blenda", Peter Adolfsson och Henric Andersson: "Golden Girl", Patrik Strömdahl: "Yarden"

Bästa mask/smink: Anna-Carin Lock: "Flykten till framtiden", Eva von Bahr och Love Larson: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Eva von Bahr, Love Larson och Pia Aleborg: "Jätten"

Bästa originalmusik: Björn Olsson: "Jätten", Sophia Ersson: "Pojkarna", Jan Sandström: "Sophelikoptern"

Bästa scenografi: Anna Asp: "Den allvarsamma leken", Liv Ask och Bengt Fröderberg: "Flykten till framtiden", Mikael Varhelyi: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann"

Bästa visuella effekter: Fredrik Nord: "Hundraettåringen som smet från notan och försvann", Henrik Klein och Petter Lindblad: "Siv sover vilse", Tomas Näslund: "Upp i det blå"

Bästa kortfilm: Peter Modestij: "6A", Lovisa Sirén: "Baby", Ida Lindgren: "Kroppen är en ensam plats"

Bästa dokumentär: Jerzy Sladkowski: "Don Juan", Tora Mkandawire Mårtens: "Martha & Niki", Jessica Nettelbladt: "MonaLisa Story"

Bästa utländska film: "Min pappa Toni Erdmann", "Mustang", "Sauls son"