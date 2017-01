Guidetti målskytt när Celta vann

John Guidetti är tillbaka som målskytt. Arkivbild. Foto: Thanassis Stavrakis

Guidetti, som dittills bara fått in en enda boll i den spanska ligafotbollen under säsongen, sköt in 2–0-målet på straff.

I och med segern ligger Celta sjua i tabellen, precis utanför Europaplatserna.