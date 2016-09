Guantanamofångar tros strida igen

Washington har bekräftat att totalt 9 av 161 personer som släppts från Guantanamo har återvänt till militanta grupper sedan Barack Obama tillträdde som president 2009, enligt en ny myndighetsrapport. Betydligt fler släpptes under George W Bushs tid som president, och av de 532 personerna som släpptes då har 113 återvänt till strider, enligt rapporten från ODNI.

ODNI (Office of the Director of National Intelligence) är ett organ som från början skapats för att göra något åt problemen inom de amerikanska underrättelsetjänsterna, och som nu offentliggjort nya siffror om Guantanamo.

President Obama har velat stänga det kritiserade fånglägret Guantanamo Bay på Kuba och de senaste månaderna har USA växlat upp arbetet med att flytta fångar till andra länder.

Samtidigt kommer rapporter från Uruguay att en tidigare Guantanamofånge där som hungerstrejkat nu har fallit in i koma på grund av uttorkning.

Den 45-årige mannen från Syrien satt fånge på Guantanamo i tolv år utan formella anklagelser. Han släpptes senare till Uruguay, som gått med på att ta emot honom och fem andra fångar, och inledde hungerstrejken för över tre veckor sedan med krav på att få återförenas med sin familj i Turkiet.

Han behandlas nu av sjukvårdspersonal i sin lägenhet i Montevideo. Mannen har tidigare flytt till Venezuela för att ta sig till Turkiet men fängslades och skickades tillbaka till Uruguay.