Grohls mor skriver bok om uppfostran

i boken "From cradle to stage: Stories from the mothers who rocked and raised rock stars" har Virginia Hanlon Grohl intervjuat andra mödrar till kända barn, bland annat Amy Winehouses mamma Janis Winehouse, Dr Dres mamma Virginia Griffin, Michael Stipes mamma Marianne Stipe och Donna Haim, mor till systrarna i bandet Haim, rapporterar BBC.

Hanlon Grohl har bland annat sökt ta reda på om andra mödrar till kända barn "oroat sig för sina barns leverne och hälsa i en bransch fylld av droger och andra faror", och om de andra mödrarna har "stöttat sina barn eller försökt avråda dem från att uppfylla sina grandiosa drömmar".

Boken ges ut i april nästa år.