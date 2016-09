Grekiska sjöräddare får finaste flyktingpriset

Hellenic Rescue Team, representerade av Konstantinos Mitragas, och människorättsaktivisten Efi Latsoudi delar på årets Nansen Refugee Award. Foto: © UNHCR/G. Welters

GENÈVE Nansen-priset delas ut varje år och anses vara bland det finaste bland flyktingaktivister och hjälporganisationer med voluntärer runtom i världen. I år tilldelas grekiska sjöräddningssällskapet, med 2000 voluntärer, priset för att ha räddat flera tusen liv på Egeiska havet under 2015.

Då var flyktingkrisen som värst med tusentals människor som varje natt flydde i eländiga gummibåtar från Turkiet till grekiska övärlden. Flertalet kom till ön Lesbos men öarna Samos, Kos och Chios översköljdes också med flyende. De grekiska sjöräddarna i Hellenic Rescue Team (HRT) ”arbetade outtröttligt dygnet runt” för att rädda liv till havs när gummibåtar kapsejsade i stort sett varenda natt, enligt FNs flyktingkommissariat som delar ut priset.

Under 2015 gjorde de 1035 olika räddningsinsatser, räddade 2500 människor från att dö på havet och förde över 7000 flyende till säkerhet på öarna. Till sin hjälp på ön Samos hade de under halva 2015 svenska sjöräddningssällskapet i det Schibsted-stödda projektet Gula Båtarna. De svenska sjöräddarna bistod med två räddningsbåtar och team med voluntärer som avlöste varandra framtill våren 2016 vilket gjorde att 1800 människor kunde räddas.

De grekiska sjöräddarna i Hellenic Rescue Team tilldelas UNHCR:s Nansen Refugee Award för sina insatser på Egeiska havet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Förutom grekiska sjöräddningssällskapet omfattas en grekisk hjältinna av priset. Det är den grekiska människorättsaktivisten Efi Latsoudi som organiserade tillfälliga mottagningscenter för flyende som togs i land på Lesbos när läget var som mest kaotiskt.

Hon prisas för sin ”medmänsklighet och omtanke” om flyktingarna som till största delen kom från krigets Syrien men också Afghanistan, Irak, Iran och Eritrea. Latsoudi tog särskilt omhand kvinnor som mist sina barn under flykten över havet och flyende med funktionshinder.

– Både grekiska sjöräddningen och Efi Latsoudi vägrade stå vid sidan om medan de bevittnade en dramatisk humanitär kris på sina öar. Deras insatser illustrerar en massiv respons från allmänheten där tusentals människor ställde upp i solidaritet för att hjälpa de som tvingas fly sina hem, säger FNs flyktingkommissarie Filippo Grandi i en kommentar till Nansenpriset.

HRT har samarbetat med bland annat det svenska sjöräddningssällskapet och Gula Båtarna. Foto: Malin Hoelstad

Konstantinos Mitragas, sjökapten och generalsekreterare för grekiska sjöräddningen säger att ”2015 var det svåraste år vi någonsin upplevt”.

– Det var en ren mardröm. Det var så många som drunknade, många var barn och det är det allra svåraste. Men det är någonting i hjärtat som gör dig till voluntär och jag kan bara säga att våra voluntärer är hjältar, säger Konstantinos Mitragas om priset.

Över 850 000 flyktingar kom till Grekland under 2015, och runt 500 000 av dem kom till Lesbos. Under oktober var det en topp med mer än 10 000 flyende som varje dag försökte ta sig över havet från Turkiet till de grekiska öarna. Alla lyckades inte ; över 270 människor drunknade i de grekiska vattnen. Under den värsta krisen riktades kritik mot såväl grekiska myndigheter som FN och Röda Korset för att de inte var tillräckligt snabbt och effektivt på plats med hjälp, utan lät flyende sova på marken utan mat och vatten i vad som blev en massiv humanitär kris.

Nansenpriset delas ut av UNHCR under högtidliga former i Genève den 3 oktober.