Grammychanser för Adele och Beyoncé

Adele och Beyoncé har båda chans att vinna årets skiva, årets album och årets låt.

Adeles "Hello" och Beyoncés "Formation" ställs mot varandra i kategorin årets skiva. Adeles "25" och Beyoncés "Lemonade" är även nominerade för årets album, tillsammans med Justin Biebers "Purpose", Drakes "Views" och Sturgill Simpsons "Sailor's guide to earth". Adele och Beyoncé gör också upp i kategorin årets låt med "Hello" och "Formation".

Den svenska producent- och låtskrivarduon Shellback och Max Martin är nominerad i kategorin bästa låt för visuell media med Justin Timberlakes "Can't stop the feeling" och "Just like fire" med Pink. De båda står också som medproducenter till Adeles "25", som nominerats till årets album. Max Martin är även nominerad i kategorin årets producent.

Dessutom finns svenska operastjärnan Ann-Sofie von Otter med på ett hörn, då hon medverkar på Händels "Giulio Cesare", nominerad för bästa opera. I den klassiska kategorin är också Alan Gilbert, tidigare chefsdirigent för Kungliga filharmonikerna i Stockholm, nominerad.

Bland årets nykomlingar finns bland andra The Chainsmokers och Kelsea Ballerini.

Nästa års Grammygala, den 59:e i ordningen, äger rum i Los Angeles den 12 februari.