”Göteborg har inte mått så här bra sen efterkrigstiden”

Royal Bachelors’ Club, Skyttegatan

Herrklubben Royal Bachelors’ Club håller till i en svulstig villa på 1 300 kvadrat snett bakom Poseidon. Redaren Herbert Metcalfe lät bygga den men hamnade på obestånd och sålde till konkurrenten Dan Broström. På 60-talet tog herrklubben över. Intendent Carl-Gustaf ”C-G” Mann och ordförande Leon Montell visar runt bland matsalar och biljardrum. I bibliotekeket med utsikt över Peter Hjörnes gräsmatta trängs samtliga utgåvor av satirmagasinet Punch och konservativa The Illustrated London News.

– Det är ingen som slår oss med den samlingen kan jag tala om. Men annars är det mest Göteborgiana, redovisar Carl-Gustaf Mann.

Samtidslitteraturen upptar ett par hyllmeter.

I hallen utanför biblioteket står en replika av Villa Metcalfe i spritsad pepparkaka som snart ska auktioneras ut bland medlemmarna. Förra årets pepparkakshus inbringade 20 000 kronor till Stadsmissionen. En av få allmosor från herrklubben, allt överskott går till att hålla det hundraåriga huset i skick. Stadgarna föreskriver, i strid med den gamla Göteborgsandan, inga åtaganden på välgörenhetsfronten.

– Vårt enda syfte är att ha roligt. Det är en ganska andefattig förening på så sätt, säger ordföranden Leon Montell.

Det är första gången på 15 år som herrklubben släpper in pressen i huset. Carl-Gustaf Mann har fortfarande inte förlåtit Dagens Industri som sålde sina bilder vidare några år efter besöket.

− De sålde bilderna till Aftonbladet som utan intervju skrev en skandalartikel. Vi höll på att bita oss i stjärten.

Bachelors’ Club grundades av ensamkommande pojkar från Skottland som tyckte om att spela biljard. 1769 var det bara tillåtet i slutna sällskap. När Gustav III gjorde ungkarlarna sällskap fick klubben sitt kungliga prefix.

– Det var görviktigt för då var det skatt på att spela biljard. Sedan dess har alla kungar varit medlemmar förutom Gustav IV. Han fipplade bort Finland och det gillade man inte härnere, så han blev aldrig tillfrågad, säger Carl-Gustaf Mann.

Hans barndomsvän Leon Montell jämför det sena 1700-talet med i dag.

– Det är nu liksom då ofred i världen, det gör att människor flyr för att komma till något bättre. Vi fick inte bara vår klubb – det är det lilla – vi fick kreativa, ambitiösa människor som Chalmers, Dickson och Erskine. Alla har betytt mycket för oss i Västsverige. Dagens invandrare har också med sig idéer och kunskap som utvecklar landet.

Villa Metcalfe som pepparkakshus på Royal Bachelors’ Club. Foto: Carl Bredberg

I dag är Royal Bachelors’ Club världens fjärde äldsta herrklubb efter Whites, Boodles och Brook’s i London och ett slags symbol för den gamla Göteborgsanda som regerade på tiden när handelshusen och rederierna var stadens motor.

I Stockholm förvaltades pengarna, i Göteborg genererades de.

– Göteborgsandan är ju väldigt mycket den lilla storstaden som fajtas mot stora Stockholm. Göteborg vill ju aldrig bli kallad för landsorten. Speciellt om stockholmaren själv är född i Filipstad och är nystockholmare, som vi säger här. Nu talar jag som göteborgare, inte som klubbrepresentant. Vi är evigt trötta på att höra att vi är ”välkomna från landet”. Ja, göteborgarna håller ihop mot stockholmsk överhöghet, säger Carl-Gustaf Mann.

Klubben kontrar med Göteborgspatriotism i medlemsförfarandet. För att bli klubbmedlem krävs förutom manligt kön att man är bosatt i Göteborgsområdet när ansökan görs. Flera är medlemmar i fjärde, femte, sjätte och till och med sjunde generationen. Bland medlemmarna märks den tidigare Volvo-vd:n Leif Johansson. Hans far Lennart Johansson var också medlem på sin tid. Den brittiske företagsledaren Tom Johnstone, tidigare vd för SKF, engagerar sig i föreningslivet och har arrangerat Burns night: inälvsmiddag till den skotska nationalpoeten Robert Burns ära.

De flesta medlemmar är mindre namnkunniga män med ”fria yrken”: revisorer, konsulter, advokater, alltfler läkare. Försöken att attrahera kulturarbetare har i stort sett misslyckats. Carl-Gustaf Mann har försökt modernisera klubben genom att bjuda in kvinnor till klubbens arrangemang. I dag är de välkomna som medföljare och föreläsare – senast GP:s Britt-Marie Mattsson som pratade om det amerikanska valet och GP:s politiska redaktör Alice Teodorescu som pratade om integration – men inte som medlemmar. Under lunch hänvisas kvinnorna till gästmatsalen en trappa upp. Den allmänna matsalen är förbehållen män. (Efter lunch är huset öppet för alla.)

Tror du att någon kom utan slips? Kanske två eller tre. Alla ville hålla fast vid det annorlunda.

Frågan om kvinnligt medlemskap har rests vid fem årsmöten sedan 1904. Samtliga har röstat nej.

Leon Montell har inte bråttom att ändra i stadgarna.

– Jag har en dotter som jag tror är jämngammal med dig och hon kan inte förstå att något ska ta tid. Men i ett historiskt perspektiv så har vi i Sverige i dag kvinnlig rösträtt, kvinnor får göra allting, kvinnor tar alla avancerade utbildningar och alltihopa. Och det har gått på mindre än 100 år. Det går ganska fort. Ge det lite tid.

Hans resonemang påminner om Groucho Marx klassiska princip ”I refuse to join any club that would have me for a member”. Försvinner exklusiviteten, minskar lockelsen.

– Det enda jag skulle tycka vore väldigt tråkigt var om vi inför en regel som gör att vi tappar attraktionskraften. Vad är attraktionskraften? Är det att huset är gammalt och fräckt? Är det att maten är bättre än på andra ställen? Är det att vi har glada medlemmar? Eller är det att vi har gamla konstiga regler? Vi har slipstvång här. Det är också väldigt förlegat.

Ett år infördes ”skippa slips”-säsong på prov.

– Tror du att någon kom utan slips? Kanske två eller tre. Alla ville hålla fast vid det annorlunda. Om du läser marknadsföring så vet du vad som gör att du köper en tvål och inte en annan. Slätar du ut allting tappar man attraktionen. Vi har ju sett det på andra föreningar, men jag ska inte nämna några namn.

De yngre medlemmarna är mest angelägna om att bevara herrklubbsstatusen. Royal Bachelors’ attraktionskraft består – runt tusen personer står i medlemskö – men dess inflytande har minskat sedan tolvtaggarna fått annat för sig. Klubbens ställning i näringslivet är begränsad, hävdar Leon Montell.

– I dag sköter storindustrin sig själv. De har inte tid att gå här. De hämtar sin inspiration i London, New York och Peking. Vår påverkan på näringslivet är nog väldig måttlig i dag.