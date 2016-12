GOT-stjärna mot delfinshower

– De här djuren färdas i haven. De utforskar det dagligen. Ingen bassäng kommer någonsin att vara stor nog för dem. Ingen bassäng kommer någonsin att vara djup nog, spännande nog, säger hon enligt Hollywood Reporter.

Tidigare har bland andra Sting och Daryl Hannah engagerat sig i delfinernas sak. Williams hoppas påverka via sociala medier, eftersom hon har fyra miljoner följare på Instagram och 1,5 miljoner på Twitter. Williams är också global ambassadör för delfintränaren Ric O'Barry, som deltog i dokumentären "The Cove". Filmen skildrade hur delfiner dödas i hundratals i Japan, i Taiji, där Williams just har varit på besök.